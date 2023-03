Theaterfründa Gettnau Ultimatum endet im Fiasko Die Ehefrau hat genug vom nichtsnutzigen Ehemann und verreist: Zu Hause bricht das pure Chaos aus – Stoff für eine witzige Komödie auf der Bühne.

Die Hausfrau ist verreist und schon fällt alles aus dem Rahmen. Szene aus dem Stück «En fascht perfekte Ehemaa» der Theaterfründa Gettnau. Bild: Hannes Bucher (Gettnau, 2. März 2023)

Nein, der Hauptprotagonist im aktuellen Dreiakter der Theaterfründa Gettnau ist alles andere als «En fascht perfekte Ehemaa». Das Stück ist zwar so betitelt, aber Peter Maurer (Martin Warth) taugt zumindest im Haushalt gar nichts. Seine Ehefrau Andrea (Eveline Christen) hat genug und verreist. Das Ultimatum: In ihrer Abwesenheit soll ihr Mann lernen, was es heisst, einen Haushalt zu führen, ansonsten lasse sie sich scheiden. Auf sich selber gestellt, ist Peter heillos überfordert. Sein Freund Christian (Willy Bättig) unterstützt ihn zwar tatkräftig, das Chaos wird aber umso grösser. Die aufsässige Schwiegermutter Käthy (Sandra Giovanoli) kreuzt auf, zwei Nachbarinnen greifen ins turbulente Geschehen ein – die überfürsorgliche Claudia Ehrlich (Helena Bättig) will dem Ungeziefer im Haus mit einem Kammerjäger (Markus Bucher) zu Leibe rücken, und die aufdringliche Diana Ragazzi (Nadja Steiger) bringt Peter in peinliche Situationen.

Aufgeräumt und unbefangen

Ein Probenbesuch in der Gettnauer Mehrzweckhalle Kepinhowa zeigt, dass das Ensemble den Stoff witzig umsetzt. Lustig, unbefangen, heiter, mit viel Spiellust wird agiert. Regisseur Ignaz Baumgartner ist nach der Probe «sehr zufrieden». Der Erfolg scheint zum Vornherein gesichert. «Wir haben ein sehr treues Publikum», sagt Co-Präsidentin Daniela Estermann. Wie die meisten Akteure wirkte auch sie früher bei der Landjugend Geiss mit. Daraus ist der Verein «Theaterfründa Gettnau» entstanden. «Gettnau» darum, weil die junge Theatergruppe eben da in der Mehrzweckhalle «Unterschlupf» fand und zu guten Bedingungen bisher spielen konnte. Nun hofft der Verein, dass dies auch nach der erfolgten Fusion Willisau-Gettnau weiterhin möglich ist.