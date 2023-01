Theatergesellschaft Eich Eine zweite Runde für die Geisterbeschwörung Letztes Jahr verhinderte der «Corona-Ungeist» die Premiere, am Samstag nimmt die Theatergesellschaft Eich einen zweiten Anlauf für die Erstaufführung des Dreiakters «Im Meischter sini Geischter».

Guschti (Eugen Burkhard), Käthi (Conny Willimann) und Rösi (Veronica Giger) überzeugen bei der Generalprobe. Bild: Pius Amrein (Eich, 8. Januar 2023)

Grosses Pech vor einem Jahr für die Theatergesellschaft Eich: Das Lustspiel «Im Meischter sini Geischter» war aufführungsreif, der Ticketverkauf war bestens angelaufen, bereits war das Dessert für das Premierenmenu zubereitet – da begann der Corona-Ungeist im Ensemble zu wüten. Erst musste die Premiere und schliesslich die ganze Theatersaison abgesagt werden. «Ich habe an einem Abend an die 120 Telefonate gemacht, um die Leute zu informieren, die bereits gebucht hatten», erinnert sich Vereinspräsidentin Bernadette Renggli. Kommt dazu, dass bereits viele Kosten angelaufen waren.

Aufgeben war aber kein Thema – mit einer Ausnahme stieg Ende November das ganze Ensemble zusammen mit Regisseur Ferdinand Ottiger in eine zweite Runde. «Es war gar nicht so einfach, weiterzufahren und die Spannung wieder aufzubauen. Irgendwann kann das Ganze auch ‹überreif› sein. Wir mussten zudem auch eine neue Darstellerin integrieren», sagte Ferdinand Ottiger nach der Hauptprobe am letzten Sonntag. Er konnte dabei mit viel Genugtuung konstatieren: «Jetzt steht das Stück und wir freuen uns sehr auf die Premiere.»

Konterfei fällt von der Wand

Am kommenden Samstag kann «Im Meischter sini Geischter» von Autor Lukas Bühler auf der Eicher Bühne nun endlich losgelassen werden und seine Wirkung entfalten. Dabei agieren jedoch keineswegs nur positive Geister im Stück. Es geht nämlich ums Erben. Konkret darum, wer den Lindenhof erhalten soll, den der kinderlose Onkel Godi hinterlassen hat. Die Frage brennt: Wo ist das verflixte Testament?

Knecht Guschti (Eugen Burkhard) und Magd Käthi (Conny Willimann) halten mit Godis Nichte Rösi (Veronica Giger) zusammen die «Festung» auf dem Lindenhof; sie möchten da bleiben und weitermachen. Claire (Silvia Schaller), die zweite Nichte aus der Stadt, kreuzt zusammen mit ihrem trotteligen Ehemann Ottokar (Leo Stocker) und deren aufgemotzten Tochter Jacqueline (Manuela Giger) vor Ort auf. Claire will den Hof ebenfalls haben und da eine Hotelanlage bauen.

Böses Treiben ist die Folge, es wird geschimpft und verunglimpft. Mit dabei – indirekt – ist auch der Verstorbene. Sein Geist meldet sich angeblich zurück. Wenn besonders wüste Worte fallen, fällt das Bild mit seinem Konterfei von der Wand. Mit im Spiel ist auch Amors Geist. Exakt in die arrogante junge Städterin Jacqueline verguckt sich der trottelige Hans (Matthias Galliker). Auf den herbeigerufenen Geisterjäger Harzenmoser (Josef Geiser) wartet jede Menge Arbeit.

Rollen auf den Leib geschrieben

Das Stück bietet viel Stoff für ein buntes Treiben auf der Bühne der Mehrzweckhalle Eich. Echt lustig und schmissig geht es zu und her. Die Spiellust aller ist offensichtlich, die Hauptprobe zeigt, das Stück «sitzt». Die Darsteller wirken sicher und überzeugend in ihren Parts. Als Beispiele seien Eugen Burkhard und Conny Willimann genannt: Ihnen scheinen die Rolle als Knecht Guschti, respektive als Magd Käthi, auf den Leib geschrieben.

Guschti (Eugen Burkhard) und Käthi (Conny Willimann) überzeugen auf der Bühne. Bild: Pius Amrein (eich, 8. Januar 2023) / Luzerner Zeitung

Matthias Galliker gefällt ebenso als dussliger Hans. Ein Lob für Regisseur Ferdinand Ottiger: Er hat den Dreiakter mit feiner Hand inszeniert. Das Stück verkommt nie zum Klamauk. Es zeigt sich, die Wiederaufnahme dieses amüsanten Dreiakters hat sich gelohnt. Der aufgebotene Geisterjäger im Stück verjagt vielleicht nicht alle bösen Geister im Bühnengeschehen, dürfte dafür aber allfällige letztverbliebene «Corona-Geister» definitiv vergessen machen.