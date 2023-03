Schicken Sie uns Ihre Bilder und Videos

Stürmt es bei Ihnen auch so fest? Haben Sie etwas beobachtet im Zusammenhang mit dem Sturm «Mathis»? Schicken Sie Ihren Beitrag am besten per Upload-Formular an die Redaktion. Das ist der schnellste Weg. Oder schicken Sie Ihren Beitrag per WhatsApp an 079 292 59 17. Speichern Sie diese Nummer gleich in den Kontakten Ihres Smartphones ab. Sie können uns auch eine Email zukommen lassen: online@luzernerzeitung.ch mit dem Betreff «Leserreporter». (stg)