Todesanzeige Ehemaliger «Vaterland»-Chefredaktor und SNB-Direktor Hans Theiler verstorben Hans Theiler ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war unter anderem Wirtschaftsredaktor beim Luzerner «Vaterland» und später für die Schweizerische Nationalbank SNB tätig.

Der ehemalige Chefredaktor des Luzerner «Vaterlands» ist am 19. September im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie seine Tochter mitteilt, sei Hans Theiler nach einem erfüllten Leben friedlich eingeschlafen.

Theiler startete 1971 als Wirtschaftsredaktor beim Luzerner «Vaterland», eine der Vorgängerzeitungen der heutigen «Luzerner Zeitung». Zuvor studierte er nach einer kaufmännischen Lehre und der Matura Nationalökonomie an der Universität Zürich – seine Doktorarbeit machte er am Institut für Wirtschaftsforschung der ETH.

Theiler wurde Anfang 1978 von der Schweizerische Nationalbank SNB zum Direktor ihrer Zweiganstalt in Luzern berufen. 1986 ernannte der Bundesrat ihn schliesslich zum Direktor und Stellvertreter des Vorstehers des ll. Departements der Nationalbank in Bern.

Bis zu seiner Pensionierung war Theiler operativer Leiter des Berner Sitzes der Schweizerischen Nationalbank – zugleich war er in verschiedenen Gremien der CVP tätig. So war er 1972 bis 1984 Präsident der Studiengruppe für Wirtschaftspolitik sowie jener der Fiskalpolitik. Wie seine Tochter schreibt, habe er in dieser Zeit «die wirtschafts- und finanzpolitische Haltung der CVP stark mitgeprägt». Sein Markenzeichen sei es gewesen, komplexe Sachverhalte einfach auszudrücken, «ohne sie dadurch zu verfälschen oder zu verwässern». (lga)