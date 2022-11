Todesfall Egolzwiler Gemeinderat Willi Geiser-Hodel ist überraschend verstorben Im Alter von 62 Jahren ist der Egolzwiler Schulverwalter verstorben. Während zwölf Jahren hatte der Mitte-Politiker die Egolzwiler Exekutive mitgeprägt.

Willi Geiser-Hodel war Mitte-Gemeinderat in Egolzwil. Bild: PD

Willi Geiser-Hodel ist am 3. November im Alter von 62 Jahren unerwartet verstorben. Der Egolzwiler Mitte-Gemeinderat war seit 2010 für das Ressort Bildung verantwortlich und habe die Schule «zu dem gemacht, was sie heute ist». Das schreibt die Gemeinde Egolzwil in der Todesanzeige.

Er habe sein Wissen in kantonale sowie regionale Gremien und Projekte eingebracht und Wertschätzung, Fröhlichkeit und Begeisterung mit dem Team geteilt. (jb)