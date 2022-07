Beromünster Illustrator, Grafiker und Nachtwächter: Ludwig Suter ist tot Das Möischterer Urgestein starb am Montag im Alter von 73 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Mit seiner Arbeit hat er Beromünster geprägt.

Ludwig Suter in seinem Atelier in Beromünster. Bild: Eveline Beerkircher (20. Juli 2020)

Ludwig Suter ist tot. Der bekannte Illustrator aus Beromünster ist am Montag im Alter von 73 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben, wie einer Todesanzeige zu entnehmen ist. Die Beerdigung findet am Donnerstag in der Stiftskirche St. Michael in Beromünster statt.

$Suter hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Werke veröffentlicht. Kürzlich gab er die Bilderchronik «Badgass-Idylle» heraus, die von einer Gasse im Beromünster Flecken handelt. Vor zwei Jahren publizierte der Illustrator eine Chronik über Helias Helye aus Beromünster, der im 15. Jahrhundert das erste Buch der Schweiz druckte.

Ein lustvoller Geschichtsschreiber

Zeit seines Lebens hat sich Suter mit der Geschichte von Beromünster auseinandergesetzt. «Es gibt zwei Arten von Historikern: Gute Historiker und seriöse Historiker», sagte er vor zwei Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung. Suter zählte sich zu den Ersteren. Er nähere sich der Möischterer Geschichte lieber lustvoll als objektiv. Seine Geschichten sollen Raum lassen für Deutungen. Bekannt war der Grafiker zudem für seine Arbeit für die «Seetaler Brattig». Er war für die Illustrationen in gut 30 Ausgaben verantwortlich.

Der Ur-Möischterer hat 50 Jahre lang professionell gezeichnet und illustriert. Eins seiner Markenzeichen waren Bleistiftzeichnungen von Dörfern, Kirchen und Schlössern. Dennoch betonte der Illustrator gegenüber unserer Zeitung einst, dass es den «typischen Suter» nicht gebe. Er verwende verschiedene Techniken, von Aquarellen bis Strichzeichnungen.

Als Nachtwächter mit Hellebarde und Laterne

Als historischer Nachtwächter verkleidet, inklusive Hellebarde und Laterne, hat Ludwig Suter während der vergangenen 25 Jahre in Hunderten von Führungen historisch Interessierten seinen Geburtsort nähergebracht. Ab 2012 bot er auch in der Stadt Luzern Nachtwächter-Führungen an. In diesem Rahmen liess er die gruseligen Seiten von Luzern neu aufleben, berichtete unter anderem von Gespenstern und Mordnächten.

Mit seiner Kreativität und seinem Temperament habe Suter vieles gestaltet und bewirkt, heisst es in der Todesanzeige. «Er liebte all das Schöne in Möischter und kämpfte dafür bis zuletzt.» Nun habe er Farbstifte, Pinsel und Hellebarde beiseite gelegt. (rbi/lf/dlw)