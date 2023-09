Top 10 Die besten Luzerner Storys: Diese Artikel haben Sie im August 2023 besonders interessiert Niklas Nikolajsen, Bernhard Alpstaeg, Polizeieinsätze: Zum Monatsanfang präsentieren wir Ihnen die Zusammenstellung unserer besonders lesenswerten Beiträge vom letzten Monat.

Zum Spiel des FC Luzern gegen Djurgarden am 3. August reisen mehrere hundert Fans an. Es kommt zu gewalttätigen Szenen in der Stadt Luzern.

Er ist bekannt für seine Bitcoin-Millionen, seine Panzer und sein Mega-Feuerwerk. Trotzdem wirkt Niklas Nikolajsen (48) irgendwie bodenständig. Ein Besuch im fast fertig renovierten St. Karlshof, seinem neuen Anwesen am Zugersee.

Auf dem Gelände der Holzfirma Swiss Krono AG in Menznau bricht ein Feuer aus. Übrig bleiben kontaminiertes Wasser, grosse Schäden – und gegenseitiges Lob.

Zum fünften Mal organisiert der Gewerbeverein Rigi am Wochenende des 12. Augusts eine Tavolata auf dem Felsenweg. Wer teilnimmt, braucht viel Glück – und sollte schwindelfrei sein.

An den Powerdays in Knutwil bricht der Holzboden einer Tribüne ein. Acht Personen müssen mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Pikant dabei: Der Speaker forderte das Publikum zum Hüpfen auf.

Die Luzerner Polizei setzt am 17. August den Wasserwerfer und Gummischrot ein, weil schottische Fans Anweisungen der Polizei nicht befolgten. Die Schussabgabe wird nun kritisch untersucht.

Wer am Gotthard nicht im Stau stehen will, muss auch rund um die Herbstferien seine Reise genau planen – nach der Sperrung des Eisenbahntunnels für den Personenverkehr wohl erst recht. Im Stau-Tool können Sie Ihr gewünschtes Reisedatum eingeben und erfahren für jede Tageszeit, wie sich der Stau in den letzten Jahren an den beiden Portalen entwickelt hat.

In Rothenburg wurde ein Fussgängerstreifen auf die Strasse gemalt, der ins Nichts führt. In den sozialen Medien hagelt es Spott und Kritik.

Seit Monaten tobt beim FC Luzern ein Machtkampf. Fans und Klubführung haben sich auf einen Mann eingeschossen: Bernhard Alpstaeg. Im Interview geht der 77-Jährige nun in die Gegenoffensive.

Regelmässig verunfallen in der Schweiz Gleitschirmflieger. Auch in Obwalden kam es kürzlich zu einem tragischen Unglück. Der Schweizerische Hängegleiter-Verband hält zur gründlichen Vorbereitung an.