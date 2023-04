Tourismus So viele Gäste wie noch nie übernachteten am Sempachersee Sempachersee Tourismus meldet Rekordzahlen für 2022. Die Aussichten sind positiv – dank Sportanlässen und Seminaren.

Auch wegen solcher Sonnenuntergänge ist der Sempachersee gefragt. Leserbild: Cornelia Zwyssig (Sempach, 2. 7. 2022)

Die Region Sempachersee verzeichnet für das vergangene Jahr mit 234’952 Logiernächten einen Rekord. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 25 Prozent, wie Sempachersee-Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Damit gehöre man zu den Regionen in der Schweiz mit den höchsten Zuwachsraten gegenüber dem Jahr 2021. Gegenüber dem Rekordjahr 2019 verzeichnet die Region ein Plus von 4 Prozent. Zum Erfolg beigetragen hätten auch die drei Campingplätze um den See. 12'000 Touristinnen und Touristen buchten bei Airbnb, knapp 1000 Übernachtungen seien über die Internetplattform Nomady gebucht worden. Auf der Plattform werden fünf naturnahe Stellplätze um den See angeboten.

«Die positive Entwicklung der Logiernächte setzt sich auch in den ersten Monaten dieses Jahres fort», sagt Peter Regli, Geschäftsführer von Sempachersee-Tourismus. Der Sport und die Seminare dürften im 2023 die Logiernächtezahlen stark beeinflussen. So steht nicht nur die Seilzieh-Weltmeisterschaft vom 1. bis 4. September in Sursee mit 1500 Teilnehmenden auf dem Programm, sondern auch Veranstaltungen wie das kantonale Schwingfest vom 12. bis 14. Mai in Nottwil oder die Tour de Suisse mit Start in Beromünster und Ziel in Nottwil am 12. Juni. (rem)