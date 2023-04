Tourismus Urs Eberhard wird neuer Verwaltungsratspräsident bei der RigiPlus AG Der ehemalige Vize-Direktor von Schweiz Tourismus wird als Nachfolger von Kuno Kennel vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat der RigiPlus AG schlägt Urs Eberhard einstimmig als neuen Präsidenten vor. Eberhard war früher Vize-Direktor von Schweiz Tourismus und soll auf Kuno Kennel folgen, der das Verwaltungsratspräsidium seit 2018 inne hatte. An der nächsten Generalversammlung im Juni werden die Aktionärinnen und Aktionäre über den Wahlvorschlag abstimmen.

Wie die RigiPlus AG in einer Mitteilung schreibt, verfügt Eberhard über langjährige Erfahrung im Tourismus- und Hospitality-Bereich und hat in der Vergangenheit «eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Tourismus in der Schweiz gespielt». Zudem bringe er «umfangreiche Erfahrung im Bereich der Unternehmungsführung» mit. (lf)