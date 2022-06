Tourismus Wechsel an Spitze der Zentralschweizer Transportunternehmungen Die touristischen Transportunternehmungen Zentralschweiz (TUZ) erhalten mit René Koller einen neuen Präsidenten. Er löst den langjährigen Amtsinhaber Sepp Odermatt ab.

Der scheidende TUZ-Präsident Sepp Odermatt (links) übergibt symbolisch einen Tellerbügel an seinen Nachfolger René Koller. Bild: PD

Bei den touristischen Zentralschweizer Transportunternehmungen (TUZ) kommt es zu einem personellen Wechsel: Sepp Odermatt wird als langjähriger Präsident von René Koller abgelöst.

Koller amtet als Direktor der Bergbahnen Sörenberg und möchte nun «die gewonnene positive Branchendynamik weiter pflegen», wie es in der Mitteilung der TUZ heisst.

Mit Odermatt tritt auch Vorstandsmitglied Tobias Matter ab. Auch seine Amtszeit endete an der Geschäftsversammlung Ende Mai. Neu in den Vorstand gewählt wurden derweil Frédéric Füssenich, CEO der Rigi-Bahnen und Roland Wehrli, COO der Titlis-Bahnen. Dazu wurden die Biel-Kinzig AG, Bürglen (UR) und der Skilift Sattelegg in Willerzell (SZ) als neue Mitglieder im Verband aufgenommen.

Die TUZ umfassen insgesamt 75 Mitgliederbetriebe in sechs Kantonen. Diese stammen alle aus den Bereichen Bahn, Bus, Schiff und Bergbahnen. Insgesamt beschäftigen sie über 3500 Mitarbeitende. (lga)