Tourismusförderung Luzerner Regierung hält an Gebühr für Gastrobetriebe fest Luzerner Wirtinnen und Wirte müssen dem Kanton jährlich Bewilligungsabgaben zahlen. Was der SVP unsinnig erscheint, ist für die Regierung richtig.

Auch das Restaurant Galliker in Luzern muss dem Kanton jährlich eine Bewilligungsgebühr zahlen. Dominik Wunderli (30. August 2022)

Wer im Kanton Luzern ein Restaurant führen will, braucht ein Wirtepatent – und muss für eine einmal erteilte Bewilligung jährlich Abgaben zahlen. So kommen Jahr für Jahr fast zwei Millionen Franken zusammen, von denen seit 2010 in der Regel 80 Prozent in die Tourismusförderung fliessen.

Für SVP-Präsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold ist das «unverständlich», wie sie in einer im Frühjahr eingereichten Motion festhielt. Schliesslich habe der Kanton nur einmal, nämlich beim Ausstellen der Bewilligung, einen Aufwand. Während Mitte und GLP das Anliegen Lütholds als zumindest prüfenswert erachten, stösst es bei FDP und SP auf Ablehnung.

Tourismus käme Abschaffung der Gebühr zu spüren

Die Regierung ist laut der nun veröffentlichten Antwort auf den SVP-Vorstoss der gleichen Ansicht wie FDP und SP. Dafür führt sie inhaltliche Gründe an, stützt sich aber auch frühere Entscheide des Kantonsrats. Demnach würde die Aufhebung der Gebühr zu Mindereinnahmen führen, die vor allem die Tourismusförderung und dadurch indirekt alle vom Tourismus abhängigen Arbeitsplätze zu spüren bekämen. Der Tourismus sei für den Kanton Luzern «von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung»: 12'500 und damit 6,4 Prozent aller Arbeitsplätze würden direkt oder indirekt von dieser Branche abhängen, die gesamten touristischen Umsätze beliefen sich auf jährlich 1,9 Milliarden Franken.

Für die Ablehnung der Motion sprechen für die Exekutive zudem vergangene Entscheide des Parlaments. So sei die Abschaffung der Bewilligungsgebühren 1997 bei der Revision des Gastgewerbegesetzes zwar ein Thema gewesen. Unter den Verbänden sowie beim Kantonsrat habe jedoch ein breiter Konsens bestanden, die Abgabe beizubehalten. Und fünf Jahre später habe das Parlament die wie jetzt in einem Vorstoss geforderte Abschaffung erneut abgelehnt.