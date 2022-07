Unfall Traktor kippt in Ohmstal auf die Seite – fünfjähriger Junge verletzt In Ohmstal ist am Montagabend ein Traktor mit einem Anhänger verunglückt. Dabei wurde ein Junge vom Traktor geschleudert und erheblich verletzt.

Der verunglückte Traktor kollidierte mit einem Baum. Bild: PD

Am Montag, 18. Juli, fuhr ein Traktor um etwa 21.30 Uhr mit einem Anhänger in Ohmstal in der Gemeinde Schötz durch den Gruebewald, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Warum der mit Weizen beladene Anhänger auf die Seite kippte, ist gemäss der Polizei noch unklar. Der Traktor drehte sich dabei um 180 Grad und kollidierte mit einem Baum.

Beim Aufprall wurde ein fünfjähriger Junge vom Traktor geschleudert und erheblich verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 15’000 Franken, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Schötz. (tos)