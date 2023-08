Triengen Wegen unklarer Kosten: Gemeinderat verschiebt Abstimmung zu Asyl-Container Statt im September entscheidet die Trienger Gemeindeversammlung erst im November über eine temporäre Asyl-Unterkunft. Der Gemeinderat will zuerst bei den Kosten Transparenz schaffen.

In Triengen soll auf dem Steinbärenparkplatz eine temporäre Container-Unterkunft für rund 80 Asylsuchende gebaut werden. Der Kanton Luzern würde diesen Bau für fünf Jahre mieten und dort Menschen auf der Flucht unterbringen. Der Gemeinderat informierte die Bevölkerung vor den Sommerferien über das Vorhaben und stellte in Aussicht, darüber abstimmen zu lassen. Vorgesehen war eine ausserordentliche Gemeindeversammlung am 18. September.

Eine Containersiedlung für Asylsuchende in Ebikon. In Triengen soll eine ähnliche, kleinere Unterkunft entstehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 17. 3. 2023)

Nun verschiebt die Gemeinde diesen Termin auf die ordentliche Gemeindeversammlung vom 27. November. Grund dafür sind die unklaren Kosten. «Leider ist es nicht abschliessend gelungen, ausreichend verbindliche Zahlen im Kostenbereich zu erhalten», heisst es in einer Mitteilung. Mit der Verschiebung wolle sich der Gemeinderat die nötige Luft verschaffen. Eine allfällige Volksabstimmung würde im ersten Quartal 2024 abgehalten.

Derweil schreiten die Vorbereitungen für das Projekt weiter voran. Anfangs August hat die Gemeinde das Baubewilligungsverfahren gestartet. Die Ausschreibung des Beschaffungsauftrages für eine Generalunternehmung werde voraussichtlich im September erfolgen. Alle Vorarbeiten unternehmen man unter Vorbehalt der Unterstützung durch die Gemeindeversammlung.