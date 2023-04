Trinkwasser Quellwasser wird knapp: Vitznau will sich an neuem Seewasserpumpwerk in Weggis beteiligen Weil das bestehende Seewasserpumpwerk am Unterdorfquai bereits 75-jährig ist, plant man in Weggis nun den Neubau. Die Nachbargemeinde Vitznau hat zu wenig Quellwasser und ist künftig auf das Pumpwerk angewiesen.

Das Seewasserpumpwerk am Unterdorfquai ist essenziell für die Wasserversorgung der Gemeinde Weggis. Sie deckt seit vielen Jahren einen Teil des Trinkwasserbedarfs der Gemeinde. Dabei wird das Trinkwasser vom Seewasserpumpwerk in die verschiedenen Reservoirs im Versorgungsgebiet verteilt. Nun plant Weggis den Neubau des Seewasserpumpwerks. So ist das Pumpwerk bereits 75-jährig und die Instandhaltung wird immer mehr zur Herausforderung. Das teilt die Gemeinde in einer Meldung mit.

Weil das bestehende Werk weiterlaufen muss, solange das neue gebaut wird, sei für dieses ein anderer Standort nötig. Zudem wird mehr Platz benötigt, da das neue Pumpwerk grössere Kapazitäten haben soll. Wo das Seewasserpumpwerk dereinst stehen soll, wird derzeit noch abgeklärt.

Auch Vitznau will sich finanziell am Neubauprojekt beteiligen. Denn die Nachbargemeinde von Weggis hat zu wenig Quellwasser, um den eigenen täglichen Verbrauch künftig abdecken zu können. Die genaue Höhe der Kostenbeteiligung muss dabei noch geklärt werden, wie die Gemeinde Weggis in der Mitteilung schreibt. Die Planung des Seewasserpumpwerkes soll noch in diesem Jahr starten. Budgetiert sind 100'000 Franken. (luz)