Bund Truppenunterkunft Eigenthal wird zur Asylunterkunft Weil der Bund zusätzlich Asylplätze braucht, wird die Truppenunterkunft Eigenthal zur Asylunterkunft umfunktioniert. Es werden 200 Plätze geschaffen.

Bereits 2012 wurde die Truppenunterkunft für Asylsuchende genutzt. Bild: Archiv LZ

Der Bund richtet in der Truppenunterkunft Eigenthal eine temporäre Asylunterkunft ein. Er tut dies in Absprache mit dem Kanton Luzern, wie es in einer Mitteilung des zuständigen Staatssekretariats für Migration (SEM) heisst. Auch die Gemeinde Schwarzenberg, auf deren Gebiet die Truppenunterkunft liegt, sei über diesen Schritt informiert worden. Erst im Januar hatte der Kanton die Truppenunterkunft von Armasuisse übernommen, um eine Asylunterkunft einzurichten.

Nun also plant das SEM dort eine Unterkunft für bis zu 200 Asylsuchende. Geplant ist laut Mitteilung, die Unterkunft von Mitte Juli bis Ende Jahr zu nutzen. «Da sich gemäss Prognosen die Lage im Asylbereich in den kommenden Sommermonaten weiter verschärfen dürfte, ist das SEM darauf angewiesen, zusätzliche Plätze in temporären Asylunterkünften nutzen zu können», heisst es weiter. Bereits 2012 wurde die Truppenunterkunft zur Asylunterkunft umfunktioniert.

Laut dem SEM würden die Asylsuchenden von einer Betreuungsorganisation begleitet. Zudem würde ein Sicherheitsdienstleister rund um die Uhr für Sicherheit und Ordnung in und unmittelbar um die Unterkunft sorgen. Bei Bedarf könne zudem eine Begleitgruppe eingesetzt werden. (dlw)