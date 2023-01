TV-Serie Luzernerin macht bei «Lastwagen Ladys» mit – die Passion für ihren Beruf erbte sie von ihrer Mutter Die neue Staffel der Sendung «Lastwagen Ladys» zeigt starke Frauen in grossen Maschinen. Sie tun das, was sonst mehrheitlich Männer tun: grosse Lastwagen fahren. Eine der Protagonistinnen ist Michèle aus dem Kanton Luzern.

So sieht der Arbeitsplatz von «Lastwagen Lady» Michèle aus. Bild: OnePlus

Schon zum zweiten Mal geben Lastwagenfahrerinnen einen Einblick in ihre Welt. Ihr Beruf ist ein typischer Männerberuf, nur wenige Frauen arbeiten darin. Deshalb zeigen sie, wie es ist, in diesem Beruf zu arbeiten und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. So viel vorweg: Schwierigkeiten gibt es reichlich, denn der Job der «Lastwagen Ladys» ist kein einfacher.

In der zweiten Staffel werden sieben Ladys bei ihrer Arbeit begleitet. Fünf davon sind bereits aus der ersten Staffel bekannt, zwei sind neu dabei. Eines der bekannten Gesichter gehört gemäss dem Portal PilatusToday die 38-jährige Michèle. Die Luzernerin ist bereits seit zwölf Jahren für die Cotra Autotransport AG tätig und liefert Neuwagen aus. Zu ihrer täglichen Arbeit gehören nebst den Fahrten auch das anspruchsvolle Be- und Entladen der teuren Fracht.

Vorbild der Mutter

Michèle findet es witzig, dass sie in einer Männerbranche eine Ausnahmeerscheinung ist, wie sie im Gespräch mit PilatusToday und Tele 1 verrät. Sie begleitete nämlich bereits als kleines Kind ihre Mutter bei der Arbeit. Diese war ebenfalls LKW-Fahrerin und hatte damit grossen Anteil am heutigen Beruf von Michèle.

Dass ein Leben als Lastwagenfahrerin aber nicht immer einfach ist, liegt auf der Hand. «Gewisse Leute haben das Gefühl, dass man Frauen für so etwas nicht brauchen kann. Aber das ist nicht richtig», sagt Michèle bestimmt. Sie ermutigt deshalb junge Frauen, diesen Job einfach auszuprobieren, wenn sie Lust dazu verspüren. Denn man merke erst, wenn man im Führerstand sitzt, ob man hier «zu Hause» ist oder nicht.

Diesen Autotransporter steuert Michèle durch die Schweiz. Bild: OnePlus

Auch wenn Michèle eindeutig in diesem Job zu Hause ist, sah sich die Luzernerin auch schon mit Krisen konfrontiert. Jeden Tag um vier Uhr morgens aufzustehen, um sich auf die Strasse zu zwängen, benötigt eine grosse Portion Motivation und ist nicht jederfraus Sache.

Michèle liebt Challenges

Motivation ist aber nur einer von vielen wichtigen Faktoren, um eine erfolgreiche Lastwagenfahrerin zu sein. Michèle meint wenig überraschend, dass ein Flair für Autos existieren muss. Zusätzlich sei logisches Denken unabdingbar, die Organisation von Autos auf dem Autotransporter wird ansonsten ziemlich schwierig.

Gerade in der Organisation der Autos auf dem Lastwagen liege aber auch ein besonderer Reiz:

«Das Tetris-Spiel mit den Autos ist das Highlight für mich»

, sagt die 38-Jährige. Wobei das Ziel für Michèle immer sei, mehr Autos auf den Transporter zu fahren, als ursprünglich vorgesehen sind. Wichtig sei trotzdem, immer einen gesunden Respekt zu bewahren. Denn die Fracht ist teuer.

Ihr Autotransporter ist auch der Grund, wieso die Luzernerin überhaupt bei der Serie «Lastwagen Ladys» mitmachen wollte. Denn bisher wurde noch in keiner ähnlichen Sendung jemand mit einem Autotransporter gezeigt – ein Fahrzeug, das im Vergleich mit normalen Lastwagen viel zusätzliches Können erfordert. (red)