TV-Show Luzernerin nimmt an dänischer Reality-TV-Show teil und gewinnt Preisgeld: «Ich wollte mehr über mich selbst erfahren» Sina Stirnimann ist in Neuenkirch aufgewachsen. Für ihr Studium ist sie nach Dänemark ausgewandert. Die 24-Jährige nahm an der jüngsten Ausgabe einer Realityshow teil und gewinnt nun umgerechnet rund 17’000 Franken.

Vor drei Jahren ist die damals 21-jährige Sina Stirnimann aus der Innerschweiz nach Kopenhagen ausgewandert. Hauptsächlich, um in Dänemark zu studieren. Aufgewachsen ist sie in Neuenkirch, ihre Eltern wohnen noch heute in der Region. Der Vater ist Schweizer und die Mutter Dänin, Tochter Sina besitzt beide Pässe. Die 24-Jährige nahm jüngst an der Realityshow« Fboy Island» teil und gewann dort 125’000 dänische Kronen – das sind rund 17’000 Franken. Wie ist es dazu gekommen?

Die drei Kandidatinnen der ersten Staffel von «Fboy Island Danmark». In der Mitte die Luzernerin Sina Stirnimann. Bild: Warner Bros. Discovery

Sie sei von Warner Brothers auf Instagram angeschrieben worden, erzählt Sina Stirnimann. Warner Brothers produziert die Realityshow zusammen mit dem Streamingdienst HBO. «Fboy Island» hätte ein etwas anderes Konzept als die üblichen Reality-TV-Sendungen, sagt Stirnimann. So sei diese mehr «sophisticated», was der 24-Jährigen gefallen hat. Sie entschied sich, dort teilzunehmen. Danach sei alles sehr schnell gegangen: «Vom Casting bis zum Flug auf die Insel, das ist alles innerhalb von zwei Wochen passiert.»

Die Ausstrahlung der Show erfolgte vor zwei Monaten, es wurden insgesamt zehn Episoden jeweils am Sonntag ausgestrahlt. Wie funktioniert das Showkonzept konkret? «Insgesamt traten drei Frauen und 18 Männer auf», erklärt Stirnimann. Von den männlichen Teilnehmern sei die eine Hälfte dort gewesen, um ihre grosse Liebe zu finden – die sogenannten «Nice Guys». Die andere Hälfte nahm bloss teil, um das Preisgeld in der Höhe von 250’000 dänischen Kronen (rund 37’000 Franken) abzusahnen – das sind die «Fboys». Das Spannende dabei: Man weiss nicht, wer was ist, und wem man letztlich trauen soll. Ein Spiel mit verdeckten Karten, sozusagen.

Jede Woche erfolgte eine Elimination, wobei alle drei Frauen je einen männlichen Teilnehmer rausschicken konnten – entweder aus mangelndem Interesse an der Person oder aus mangelndem Vertrauen in sie. Im Finale waren dann noch sechs Männer vertreten, alle drei Frauen hatten je einen Mann beiden Typus zur Auswahl. Wählt die Frau im Finale den Fboy, kann dieser entscheiden, ob er das Preisgeld mit der Frau teilen oder alles für sich behalten will. Bei einem Nice Guy wird das Geld geteilt. «Ich habe einen Nice Guy gewählt und wir habe beide je 125’000 Kronen bekommen», erklärt Stirnimann.

Sina Stirnimann mit zwei Kandidaten. Welcher von beiden ist wohl der Nice Guy und welcher der Fboy? Bild: Warner Bros. Discovery

Ihre Motivation für die Teilnahme an der Show schildert Stirnimann wie folgt: «Ich wollte mehr über mich selbst erfahren. Schliesslich bin ich 24 und hatte noch nie einen festen Freund. Ich habe immer die falschen Typen gedatet. Für mich war das Showkonzept spannend, weil es mir aufzeigen konnte, was für Typen mir gefallen und ob das dann auch wirklich die Besten für mich persönlich sind.»

Auch wenn sie die grosse Liebe nicht gefunden habe, bereut Sina Stirnimann ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show nicht. Nochmals mitmachen würde sie trotzdem nicht. Sie habe nun «fertig mit Reality».