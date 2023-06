U20-Kolumne Brillenschlangen und ihre «Problemchen» Die Schülerin erläutert in ihrer U20-Kolumne die Probleme, mit denen Brillenträgerinnen zu kämpfen haben, und hofft auf mehr Verständnis. Laura Kirchhofer Drucken Teilen

In Filmen oder Serien wurden früher die unbeliebten Personen immer mit Brillen dargestellt. Und nach einem Umstyling verschwanden diese logischerweise. Doch nicht nur im fiktiven, sondern auch im realen Leben wurden Personen mit Brillen früher immer wieder gehänselt oder gar gemobbt. Und heute? Jene, die sich über Brillenträger lustig gemacht haben, tragen jetzt eine «Fake-Brille» als Modeaccessoire und fühlen sich damit cool. Die Probleme von den «wahren» Brillenträgerinnen werden hingegen ins Lächerliche gezogen.

Dabei haben es diese nicht leicht. Während Corona war es lästig, da die Brille sich nonstop beschlagen hat. So auch im Winter: Kommt man von aussen in ein Gebäude, sieht man nichts mehr.

«Dafi dini Brölle ahlege?» ist eine Frage, die man als Brillenträgerin schon tausendmal im Leben gehört hat. «Stod mer die Brölle?» oder «Krass, du gsehsch ja wörkli nüd!» sind Aussagen, die ich schon auswendig kenne. Und patsch, wieder wurde auf das Glas gefasst. Typisch Nicht-Brillenträger. Die Brille wird zurückgegeben und was sehe ich? Schmutzige und verschmierte Gläser. Und wie immer hat man kein Tuch zur Hand.

Eine Alternative zur Brille sind die Linsen – viel angenehmer sind diese jedoch auch nicht. Bei den gefährlichen Handgriffen ins Auge muss man aufpassen, damit man sich mit den langen Fingernägeln nicht das Auge aussticht. Und immer das mühsame ständige «Drandenken», vor dem Schlafengehen die Linsen zu entfernen – was einem definitiv nicht immer gelingt. Das sind Lasten, welche die Linsen- und Brillenträgerinnen tragen müssen.

«Brillenschlangen» haben es also in ihrem Leben nicht leicht. Also verschlimmern Sie deren Lage nicht zusätzlich.