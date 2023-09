U20-KOLUMNE Das Handy – dein bester Freund? Die Schülerin der Kantonsschule Sursee schreibt über Handysucht und die digitale Demenz. Fabienne Affentranger Drucken Teilen

Haben Sie heute schon aufs Handy geschaut? Na klar! Haben Sie auch gezählt wie oft? Wahrscheinlich nicht. Die Forschung zeigt: Durchschnittlich schauen wir pro Tag 88 Mal auf unser Smartphone. Gemäss einer Statistik aus dem Jahr 2015 sind rund 280 Millionen Menschen weltweit handysüchtig. Warum?

Millionen von Menschen auf der Welt sind handysüchtig. Symbolbild: Pm Images / Stone RF

Diese «Droge» ist ständig um uns herum, bereits im Kindesalter, sodass zu viele Menschen ein Suchtverhalten entwickeln. Dabei gebührt die Sucht nicht dem Smartphone, sondern der Aktivität. App-Entwickler wenden gezielt süchtig-machende Tricks an. Das dickste Buch hat ein Ende, doch in den Endlosschleifen von Tiktok können Sie unendlich lange scrollen. Push-Nachrichten fordern unsere Aufmerksamkeit, knallige Farben sprechen unser Hirn an. Das Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir belohnt werden – mit Likes, Reposts oder Kommentaren. Bedenken Sie also: Als Gerät ist das Handy eine grossartige Erfindung, entscheidend ist die Verwendung.

Das halbe Leben schwebt an einem vorbei, während man das Live-Video der Nachbarin des Ex-Freundes der Cousine reinziehst. Was nun? Ein Beispiel: Ich zücke mein Handy nicht sofort, nur weil es aufblitzt. Das heisst, ich verzichte auf den kurzfristigen Nutzen, um einen langfristigen Nutzen zu realisieren. Nach einer Berner Studie sind Leute mit weniger Selbstkontrolle handysüchtiger. Na toll, die hab ich nicht, was dann? Ganz simpel: Das Handy ausschalten oder in einen anderen Raum legen, sodass unvorhersehbare Mitteilungen gar nicht erst stören. Man könnte die Farbeinstellung auf schwarz-weiss schalten, so wird das Gehirn weniger stimuliert.

Nun frage ich, möchten Sie der digitalen Demenz entfliehen? Denn ab 27 Minuten Konsum pro Tag entstehen nachweisbare Einbussen der Gehirnfunktionen. Wollen Sie auch zu einem Zombie der digitalen Welt werden oder wollen Sie Eigeninitiative ergreifen?