U20-Kolumne Die Problematik des «Sportswashing» Unser Kolumnist nimmt uns mit auf eine Reise ins alte Griechenland und ruft dazu auf, Sportveranstaltungen, die für politische Zwecke missbraucht werden, kritisch zu hinterfragen. Lionel Thomann, Kantonsschule Willisau

Sportswashing ist ein Begriff, der erst seit ein paar Jahren verwendet wird. Zusammengesetzt wird er aus den englischen Wörtern Sports und Whitewashing, was Schönfärberei bedeutet.

Das Sportswashing selbst gibt es aber schon seit der Entstehung der Zivilisation. Im alten Griechenland, als Sparta gegen Athen im Krieg kämpfte und es so aussah, als ob Athen der klare Verlierer sein würde, setzte sich ein Athener Politiker namens Alkibiades für die Durchführung der Olympischen Spiele ein. Als diese veranstaltet wurden, gewann er mit seinen vier Streitwagen die ersten vier Plätze und konnte die Massen von der vermeintlichen Übermacht Athens überzeugen.

Wie es scheint, haben wir nichts aus der Geschichte gelernt, denn Sportswashing ist heute so verbreitet wie noch nie. Denken Sie mal an bedeutende internationale Sportveranstaltungen, die in den vergangenen paar Jahren stattgefunden haben. Wenn Sie sich an die letzte Fussball-WM oder zahlreiche Formel 1 Grand Prix erinnern, dann fällt Ihnen auf, dass diese alle in Staaten durchgeführt wurden, wo Menschenrechte mit den Füssen getreten werden.

Anders als im Beispiel der Athener ist es nicht mehr das Ziel, einem «Feind» das Fürchten zu lernen. Es geht vor allem darum, die Regierung der Gastgeberstaaten durch den angeblich fairen Sport zu legitimieren und die verbrecherischen Machenschaften unter den Teppich zu kehren. Ganz nach dem Motto: «Wenn der Sport fair ist, muss ja die Regierung auch fair sein.»

In Anbetracht dessen sollten wir unsere Wahrnehmung schärfen und nicht länger hinnehmen, dass der Sport für politische Zwecke missbraucht wird. Jetzt ist es Zeit, aufzuwachen und den Sport zu seinen ursprünglichen Werten zurückzuführen: Respekt, Toleranz und Fairness.