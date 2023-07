U20-Kolumne «Goh a di frösch Loft»: Eine Atempause vom Alltag Die Schülerin der Kantonsschule Sursee erhält von ihrem Vater immer den gleichen Ratschlag. Mittlerweile hat sie erkannt: Die frische Luft tut wirklich gut. Ladina Felder Drucken Teilen

«Ladina, besch du höt scho mou a de frösche Loft gse?» Diese Frage kenne ich allzu gut, denn sie wird mir mindestens einmal in der Woche von meinem Vater gestellt. Er weist uns Kinder fast bei jeder Gelegenheit darauf hin, dass frische Luft, ebenso wie das Zeitverbringen in der Natur, wichtig ist.

Manchmal knoble ich minutenlang an derselben Gleichung, bin aber völlig auf dem Holzweg. Ab einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert gar nichts mehr und ich habe die Schnauze voll. Zur «Beruhigung» kommt dann oftmals der Satz «Goh a di frösch Loft zom de Chopf frei mache», was mir dann herzlich wenig bringt.

Auch wenn mir langweilig ist, lautet der Vorschlag meines Vaters immer gleich: «Goh a di frösch Loft». Diese Empfehlung kann kommen, wenn der Himmel weint oder die Sonne scheint. Auch ohne Grund kommt die Aussage «Goh a di frösch Loft ond go jogge» mit blitzartiger Geschwindigkeit aus dem Mund meines Vaters. Er ist der felsenfesten Überzeugung, dass Bewegung in der Natur gut für Körper und Geist sei.

So sehr ich die Aussage auch hasse, so sehr verstehe ich sie zugleich. Ich weiss, dass die Natur sehr erholsam sein kann. Man kann abschalten und einmal an gar nichts denken oder das genaue Gegenteil machen, nämlich Probleme in Ruhe nochmals analysieren.

Ich glaube, diese Aussage wird mich noch weitere Wochen, Monate, gar Jahre begleiten. Die frische Luft ist tatsächlich gut, um den Kopf freizukriegen. Die frische Luft ist wirklich Balsam für die Seele, und das merke ich mittlerweile auch. Und nach einer gewissen Zeit an der frischen Luft fallen die Matheaufgaben tatsächlich deutlich leichter.

Deshalb möchte ich mich bei meinem Vater bedanken, der mir die Augen dafür geöffnet hat, was die frische Luft bewirken kann.