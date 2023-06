U20-Kolumne Grabungen am Hausaufgabenberg Die Schülerin der Kantonsschule Sursee beschreibt in der Kolumne, wie sie zu Hausaufgaben steht. Leonie Hagnbucher Drucken Teilen

Es ist Montagabend, und schon wieder versuche ich, den Hausaufgabenberg abzugraben, der einfach nicht zu schwinden scheint. Schaufel 1: Meiose, Mitose. Schaufel 2: Future composé oder doch Future simple. Schaufel 3: Gleichungssysteme mit verschiedenen Verfahren – über den künftigen Gebrauch dieses Themas haben wir uns wahrscheinlich alle schon Gedanken gemacht. Tag für Tag, immer wieder das Gleiche. Aber schauen wir uns mal zwei Abende einer Schülerin an.

Montagabend, 19.45 Uhr

Meine Motivation ist über alle Berge. Wie man diese Aufgabe löst, weiss ich nicht. Für Englisch, Musik und Deutsch muss ich noch was machen, in Mathe, Physik und Französisch gab es neue Hausaufgaben. Hätte ich bloss am Wochenende etwas für die Schule gemacht. Doch dann hätte ich den neuen «Fast & Furious»-Film nicht anschauen oder ins Emmen Center gehen können, um die mühsame Kleidersuche meines Bruders mitanzusehen. Oder anders gesagt: Dann hätte ich, so wie jedes Wochenende davor, den Spass des Lebens beiseitegelegt und mich mit meinen Hausaufgaben beschäftigt. Als ob ich nicht schon die ganze Woche Hausaufgaben erledigt hätte.

Freitagabend, 20.25 Uhr:

Hausaufgabe Nummer 3 von 6 ist erledigt, 1,5 Stunden sind schon vergangen, und den Weg zur Dusche sehe ich hinter dem Berg noch immer nicht. Langsam fühle ich mich wie Schneewittchen, das am Gift der Hausaufgaben erstickt und wartet, bis sich die Zwerge durch den Berg graben und mir zur Hilfe eilen, um mich von meinem Fluch zu erlösen.

Lieber Staat, liebe Lehrergemeinschaft. Zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler bitte ich Sie um Folgendes: Schaffen Sie die Hausaufgaben ab und lassen Sie uns Wanderinnen einfach mal wandern.