U20-Kolumne Hilfe zu leisten, sollte keine Überwindung kosten Der Schüler der Kantonsschule Sursee fragt sich, warum wir in Situationen, in denen wir Hilfe leisten könnten, oftmals wegschauen. Livio Häfliger

Wenn Sie in Gefahrensituationen richtig handeln, können Sie anderen das Leben retten. Zugegeben – solche Situationen erleben die meisten von uns selten. Was wir aber häufig erleben: Alltägliche Situationen, in denen wir anderen helfen können.

Hilfe zu leisten, sollte uns keine Überwindung kosten. Symbolbild: PD

Dazu gehört im ÖV zum Beispiel das Aufhalten von Türen zugunsten knapp ankommender Passagiere, das selbstständige Runterklappen der Rollstuhlrampe oder das Zugehen auf offensichtlich orientierungslose Pendler. Zwar geht es dann nicht um Leben und Tod, trotzdem kann unsere Freundlichkeit einen positiven Einfluss auf das Leben anderer haben. Ich rede hier von banalen Dingen, die Sie und ich eigentlich schon haufenweise hätten tun sollen.

Am einfachsten ist es, in solchen Situationen einfach wegzusehen. Heutzutage wird ja von niemandem mehr erwartet, dass man aufmerksam ist – Stichwort Handy. Man kann immer auf andere hoffen, die sich der Sache annehmen. Denkt man so, sollte man sich aber schleunigst an die eigene Nase fassen. Würden alle so handeln, wären Freundlichkeit und Hilfe langsam, aber sicher Fremdwörter.

Warum aber reagieren trotzdem viele auf genau diese Weise? Oft fällt uns zwar auf, dass jemand unsere Hilfe gebrauchen könnte. Dann aber beginnen wir zu überlegen. Ist die Person tatsächlich auf unsere Unterstützung angewiesen oder sollten wir uns doch besser zurückhalten? Nach solchen Gedankengängen ist schon Zeit vergangen, die Situation womöglich vorüber. Aber mal ehrlich – eine gute Entschuldigung fürs Wegsehen ist das auf Dauer nicht.

Es kann doch nicht sein, dass das Anbieten von Freundlichkeit Überwindung kosten muss. Trifft man auf eine solche Situation, hört man auf das Bauchgefühl und handelt. Würde es Sie nicht auch freuen, von einer fremden Person den Tag versüsst zu bekommen?