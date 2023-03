U20-Kolumne Jugendwörter: Schon mal was von cringe, smash oder pass gehört? Die Kantonsschülerin schreibt in ihrer U20-Kolumne über Jugendwörter, die aus ihrer Sicht unseriös klingen. Tijana Pejic, Kantonsschule Sursee Drucken Teilen

Es ist 2020. Wir ahnen nicht, was für ein grosser Wandel dieses Jahr mit sich bringen wird. Nein, ich rede nicht von Corona. Hierbei geht es um den Wandel der Jugendsprache. Plötzlich sind sie da. Coole und freche Wörtli, die den Wortschatz der Generation Z höchstwahrscheinlich lange prägen werden.

Das Wort Digga, was für Kollege oder Bruder steht, hat sich bei mir und meinem Umfeld bis in die letzte Hirnzelle eingebrannt. Die Folge davon: Man klingt blöd und unseriös, auch wenn man das vielleicht nicht ist. Stellen Sie sich einmal einen Arzt vor, der mit «Digga, du hast nur Schnupfen» herangetanzt kommt. Also mir dürfte dieser keine Arzneimittel verschreiben.

Plötzlich wurde zudem alles cringe – also peinlich. Es fängt damit an, Personen oder Situationen cringe zu finden. Egal, ob die Kollegin einen Typen anspricht, das Paar der Klasse sich umarmt oder der Bruder ein lustiges Video veröffentlicht. Irgendwie kann man jede Situation mit cringe kommentieren.

Eigentlich ist es ja legitim, Dinge peinlich zu finden. Doch damit sind wir bereit, Leute schnell zu kritisieren. Könnten wir dieses kleine Wort zurück zu seinen amerikanischen Wurzeln schicken, würde es einigen einfacher fallen, über ihren Schatten zu springen.

Neben dem Coronavirus steckten wir uns auch mit dem «Smash- und Pass-Syndrom» an. Mittlerweile leben wir in einer Gesellschaft, in der alle nach dem Aussehen beurteilt werden. Doch mit diesem Smash- und Pass-Trend wird dieses ekelhafte Benehmen in ein Extrem gesteigert. Es ist wie ein realistisches Tinder. Nur anstatt nach links oder rechts zu swipen, flüstert man den Freunden zu, ob man diese Person eben smashen oder passen würde.

Das ist mal so richtig cringe.