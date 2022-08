U20-Kolumne Let’s party … Party und Alkohol gehört für viele unzertrennlich zusammen. Doch ob es wirklich ausarten muss?

Feierlich wirst du von dröhnenden Boxen, leeren Bierdosen und dem Geruch eines frisch angerauchten Joints begrüsst. Kurze Röcke flattern herum, grosse Hände werden um schmale Taillen gelegt. Dein Blick schweift umher und bleibt an den vielfältigen Getränken hängen, die in der Küche fein säuberlich aufgereiht wurden. Kleine und grössere Fläschchen, farbige und durchsichtige Flüssigkeiten, Alkoholgehalt von 3 bis 40 Prozent. Der Kühlschrank quillt über von Bier, Cola und Orangensaft. Dein Blick bleibt schlussendlich an einem Smirnoff hängen.

Liv Keller (17), Schülerin Kantonsschule Sursee. Bild: PD

Smirnoff ist Zitronenlimo auf Wodkabasis. Supersüss und eine echte Versuchung. Der Zuckeranteil liegt bei über 13 Prozent. Alcopops werden sie genannt, diese gutschmeckenden Gifte. Fliessen den Rachen runter wie Wasser. Der Alkohol wird durch die Süssstoffe geschickt verdeckt, wodurch man schnell mal fünf bis sechs leere Fläschchen zählt.

Du schlenderst durchs Wohnzimmer. Du setzt dich aufs Sofa. Ein Junge nimmt einen tiefen Zug von seinem Joint. Den anschliessenden Hustenanfall spült er mit drei grossen Schlucken Bier hinunter. Vier Teenies spielen Bier-Pong, nebenbei schieben sie sich kleine Snus-Beutelchen unter die Oberlippe. Ein bleiches, sommersprossiges Mädchen torkelt auf wackeligen Beinen an dir vorbei. Zwei Brünetten prosten sich lachend zu und stürzen ihre Cocktails dann in einem Zug hinunter.

Du möchtest es ihnen gleichtun, möchtest dich frei fühlen und deine nicht vorhandenen Tanzkünste präsentieren – hast aber keinen Bock, am nächsten Morgen die Kloschüssel anzuschreien. «I got a hangover, woo-ooh-ooh! I’ve been drinking too much for sure», dröhnt die Stimme wie zur Bestätigung aus den Boxen und reisst dich aus deinen Gedanken. Kurz entschlossen tauschst du dein Smirnoff mit einer Cola. Du mischst dich unter die Tanzenden, niemand scheint dein taktloses Rumgehopse zu stören. Wenigstens wirst du morgen nicht mit höllischen Kopfschmerzen aufwachen. Nächste Party, nächsten Freitag …