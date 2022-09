U20-Kolumne Lieber später ... In unserer U20-Kolumne schreibt Kantischüler Basil Stutz (14) über das Aufschieben von Aufgaben – und was er daraus lernt. Basil Stutz (14), Schüler an der Kantonsschule Sursee Drucken Teilen

Alle Schülerinnen und Schüler sind damit vertraut: Eine grosse Prüfung wird angesagt, aber das hat ja noch Zeit. Also: Arbeit verdrängen – aus drei Wochen werden zwei und schliesslich bleiben nur noch wenige Tage. Plötzlich ist die viele Zeit verschwunden, die vor kurzem noch völlig ausgereicht hätte.

Nun wird jede freie Minute in die Prüfungsvorbereitung gesteckt. Hausaufgaben werden vernachlässigt, während des Unterrichts ist heimliches Lernen angesagt. Auch zu Hause wird, mit dem Notenstress im Hinterkopf, bis tief in die Nacht gebüffelt. Das Frühstück wird zur Nebensache, der Schulweg zum Arbeitsplatz. Minuten vor der Prüfung wird noch so viel wie möglich in den Kopf gedrückt – schon ist die Prüfung vorbei.

Einige Tage später bekommt man die Note. Bestanden, auch wenn nur knapp. Im Nachhinein ist man darüber enttäuscht. Es hätte nicht mehr viel gebraucht, vielleicht nur noch eine Stunde mehr, hätte man doch nur früher begonnen.

Doch wieso machen wir es immer wieder, auch wenn es stresst, schlechtere Leistungen hervorbringt und uns unzufrieden stimmt? Vermutlich liegt es daran, dass wir sofortige Belohnungen einer längerfristigen Investition vorziehen. Also lieber auf Instagram herumscrollen, anstatt auf die Prüfung zu lernen. Es ist derselbe Grund, weshalb wir Work-outs nicht regelmässig weiterführen oder unsere Neujahrsziele aufgeben.

Mit den sozialen Medien ist dieses Ausweichen noch einfacher geworden. Die ganze Welt der Unterhaltung ist nur ein Klick entfernt. Manchmal weicht man allerdings auch auf Tätigkeiten aus, die positiv sind, wie beispielsweise das Zimmer aufräumen. Dies ist zwar nicht gemütlich, aber besser als lernen.

Schliesslich wüssten wir alle, dass es schlauer wäre, die bevorstehenden Herausforderungen anzupacken. Zum Glück aber kann man aus vergangenen Ausrutschern lernen. Wenn es geht jetzt – und nicht erst später …