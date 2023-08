U20-Kolumne Schule, Schlaf, Spass – ein schmaler Grat Wie soll man Schule, Freizeit und Erholung unter einen Hut bringen? Das fragt sich die Schülerin der Kantonsschule Sursee. Laura Tschopp Drucken Teilen

«Geh endlich ins Bett, es ist doch schon so spät», sagt mein Vater und steckt den Kopf zur Tür rein. Doch die grosse Prüfung morgen kommt, egal wie lange ich schlafe. Wer kennt diese Situation nicht? Vor allem als Jugendliche muss man sich diesen Satz zur Genüge anhören.

Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist schlafen verschwendete Zeit. Wir können währenddessen nichts mit Freunden unternehmen, keine neuen Erfahrungen sammeln. Nein, wir liegen nur da und machen gar nichts ausser zu atmen und zu warten, bis man wieder aufwacht.

Genügend Schlaf ist wichtig, um fit für den Alltag zu sein. Symbolbild: Zerocreatives/Imago

Doch da kommt der Haken. Wissenschaftliche Studien belegen, dass ein Mensch, der weniger als acht Stunden pro Nacht schläft, schwerwiegende Gesundheitsrisiken davontragen kann. Damit ist wirklich nicht zu spassen.

Wie um alles in der Welt soll man Hobbys, Schule, Freizeit und Schlaf in ein Gleichgewicht bringen?

Am Morgen aufstehen und zur Schule gehen, am Abend nach Hause kommen und lernen, anschliessend essen und dann den Abend ausklingen lassen. So stell ich mir den perfekten Tagesablauf vor. Ist man aber in Vereinen aktiv, sieht der Tag nicht so aus. Anstelle des Lernens wird schnell etwas gegessen und schon ist man wieder weg. Sich im Turnverein engagieren, die Blauringgruppenstunde vorbereiten oder in die Musikschule gehen – auf jeden Fall nicht zuhause bleiben. Zurück kommt man um 21 Uhr und erst dann beginnt man zu lernen.

Wer rechnen kann, sieht, dass weniger als acht Stunden übrig bleiben, um zu schlafen. Um das Gleichgewicht zwischen Schule und Leben zu finden, brauche ich aber diese Abwechslung. Eine Lösung zu dieser Problematik finde ich nicht. Wer eine Lösung kennt, soll sich doch gerne bei mir melden.

So und schon ist wieder nach Mitternacht. Ich klappe den Laptop zu und gehe schlafen. Schliesslich klingelt der Wecker wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht!