U20-Kolumne «Third Culture Kid» – aufgewachsen in mehreren Kulturen In seiner U20-Kolumne beschreibt der Schüler Nathanael Zwygart, wie er als Kind geografisch und kulturell vielen Veränderungen ausgesetzt war. Nathanael Zwygart, Kantonsschule Willisau

«Woher kommst du?» Eigentlich eine ganz einfache Frage, für mich aber schwierig zu beantworten. Auf meiner Geburtsurkunde steht «Swiss nationality», aber stimmt das wirklich? Klar, meine Eltern sind Schweizer, ich besitze einen Schweizer Pass, aber geboren und aufgewachsen bin ich in Thailand.

Alle vier Jahre zogen wir um, mit 15 Jahren hatte ich insgesamt drei Jahre in der Schweiz gewohnt und das Fliegen war mir mehr vertraut als das Zugfahren. Aber nicht nur geografisch und kulturell war ich vielen Veränderungen ausgesetzt, auch die Menschen um mich herum kamen und gingen. Aber genau das ist das Leben eines «Third Culture Kid» – ein Kind, das in mehreren Kulturen aufwächst und weder in die Kultur seiner Eltern noch seines Gastlandes passt.

Als «TCK» entwickelte ich die Fähigkeit, meine Umgebung genau zu beobachten und mich dann schnell an Veränderungen und Neues anzupassen. Mein Leben wurde durch das «Internationale» bereichert: «exotisches» Essen, fremde Sprachen, Kulturen oder auch Freunde aus Thailand, Deutschland, Korea, Amerika oder China. Ich hatte gelernt, schnell tiefe Beziehungen zu knüpfen, und gezwungenermassen auch Abschied zu nehmen. Der oft empfundene Trennungsschmerz ist wohl die bitterste Pille eines TCKs.

Zurück in der Schweiz merke ich, dass ich meine Umgebung öfters anders wahrnehme und ich andere Wertvorstellungen, Denk- und Verhaltensweisen entwickelt habe als solche, die in der Schweiz aufgewachsen sind. Was sie als normal einstufen, empfinde ich oft als fremd und umgekehrt. Auf die einen wirke ich als interessante, auf die anderen als komische Person. Ich bin eben anders und doch irgendwie gleich, und genau das macht ein «TCK» aus.