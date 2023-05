U20-Kolumne Wenn ein Kalb das Licht der Welt erblickt Die Schülerin der Kanti Willisau hat kürzlich die Geburt eines Kalbs miterlebt. In ihrer Kolumne schildert sie ihre Beobachtungen. Alena Kammermann Drucken Teilen

Ein Wunder. Ein kleines, zerbrechliches Wunder. Es ist eines Morgens in die Welt getreten. Doch seinen Lauf nahm es bereits einen halben Tag zuvor. Die baldige Mutterkuh begann sich unruhig hin und her zu bewegen. Gelegentlich legte sie sich ins weiche Stroh, um sich kurz darauf wieder zu erheben. Ich lasse sie in Ruhe, möchte sie in dieser strengen Phase nicht unnötig belästigen. Daher schaue ich von Zeit zu Zeit kurz nach ihr.

Dann bleibt sie bei einem meiner Kontrollgänge liegen. Ihre Wehen werden stärker und ich merke, dass es nicht mehr lange dauert, bis der ganze Zauber beginnt. Und plötzlich sehe ich sie. Die Fruchtblase ist erschienen und bald darauf platzt sie. Zwei wunderschöne Klauen kommen zum Vorschein. Die Kuh presst nun mit voller Kraft. Stück für Stück, Wehe für Wehe kommt ihr Kleines zum Vorschein. Zuerst nur die Vorderbeine, doch schon bald ist auch die Nase und der ganze Kopf mit den Augen, welche zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken, sichtbar.

Nun geht alles sehr schnell. Der ganze Kopf hat den engen Geburtskanal verlassen und der Körper folgt. Ein letzter, schmerzhafter Kraftakt bleibt das Becken, aber auch dieses verlässt den Mutterleib in Windeseile. Das neugeborene Kalb liegt nun vor mir und macht seinen ersten Atemzug. Nach einer kurzen Verschnaufpause erhebt sich die Kuh und begibt sich mit Freude zu ihrem Kalb. Sie leckt es ab und unterstützt es bei seinen ersten Atemzügen.

Es erscheint mir als ein Wunder, dass das kleine Individuum diese kräftezehrende Phase durchgestanden hat. Zwar ist es noch ein bisschen schwach, es macht aber bereits seine ersten Schritte auf dieser Welt.