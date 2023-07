U20-Kolumne Wenn Klima-Kleber eine Haftstrafe erhalten Die Schülerin der Kantonsschule Sursee hat ein paar Ideen, wie die Botschaft der Klimaaktivisten zu den Leuten getragen werden könnte, ohne den Verkehr aufzuhalten. Alina Lustenberger Drucken Teilen

Seit fast einer Stunde stehen wir am Gotthard im Stau. Die Zeit zieht sich an diesem Karfreitag wie Kaugummi. Plötzlich entdecken wir etwas weiter vorne. Leute, die auf dem Boden kleben – wie ein Kaugummi.

Aktivisten protestierten an Karfreitag vor dem Gotthardtunnel. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Botschaft, die sie vermitteln wollen, lautet: «Wir müssen handeln. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen.» Dieser Meinung bin ich auch. Die schleichende Zerstörung unserer Umwelt muss gestoppt werden. Schliesslich ist unser Planet ein wertvoller Schatz, den wir zu schützen haben. Und so, wie wir momentan leben, können wir dies nicht erreichen. Ich bin mir sicher, dass die meisten bereit sind, etwas zu ändern. Doch muss man sich dafür auf die Strasse kleben?

Gerade an einem Tag, an dem sich viele Leute auf ein paar freie Tage freuen, macht so etwas doch einfach nur «hässig» und führt zu negativer Berichterstattung in den Medien, mit Schlagzeilen wie «Wenn Klima-Kleber eine Haftstrafe erhalten». Es ist schade, dass unter diesen Umständen die wichtige Botschaft nicht aufgegriffen wird.

Wie viel positiver würde folgendes klingen: «Klimaaktivisten rufen dazu auf, nicht an den alten Gewohnheiten zu kleben, sondern aktiv etwas zu bewegen.» Dies könnte die Schlagzeile sein, wenn man während dem Stau durch eine Verteilaktion versuchte, mit den Automobilisten ins Gespräch zu kommen. Man könnte Wasser verteilen, auf dem geschrieben steht: «Statt Zeit im Stau zu verschenken, fünf persönliche Schritte fürs Klima ausdenken.»

Durch viele kleine Veränderungen im Alltag können wir gemeinsam etwas Grosses bewirken. Wenn wir zum Beispiel darauf achten, den Abfall richtig zu entsorgen oder mit dem Velo statt mit dem Auto zur Arbeit fahren. Denn das Klima wird sich nicht ändern, wenn wir uns auf den Boden kleben und auf bessere Zeiten warten.