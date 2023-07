Udligenswil Bau des neuen Mehrzweckgebäudes hat begonnen – Bezug ist Ende 2024 geplant Im neuen Mehrzweckgebäude in Udligenswil sollen dereinst Feuerwehr, Werkdienst sowie Ökihof vereint werden. Der Spatenstich des Projekts war am 4. Juli.

Am Montag, 10. Juli, war der Baubeginn des neuen Mehrzweckgebäudes in Udligenswil. Dieses soll künftig die Feuerwehr, den Werkdienst sowie den Ökihof unter einem Dach vereinen. Beim Spatenstich sechs Tage zuvor versammelten sich unter anderem Gemeindepräsident Florian Ulrich, Bauvorsteherin Gisela Künzli-Huber, der Leiter des Werkdiensts, Bruno Meierhans, sowie Projektleiter Christian Züger von der Real auf dem Baugrundstück Geeriallmend. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Beim Spatenstich waren Gemeindevertreter sowie Projektverantwortliche beteiligt. Bild: zvg

Nach einer langen Vorbereitungs- und Planungszeit und der Verhandlung einiger Einsprachen von Anwohnenden könne das Grossprojekt nun umgesetzt werden, heisst es weiter.

Zeitplan Mehrzweckgebäude Baubeginn: 10. Juli 2023

Fundament: November 2023

Rohbau: Frühling 2024

Innenausbau: Sommer 2024

Aussenanlagen/Umgebung: Herbst 2024

Bauabnahme: Oktober 2024

Der Bezug des Gebäudes ist für Ende 2024 vorgesehen. (mha)