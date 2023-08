Udligenswil Meterhohe Flammen: Ehemaliges Gasthaus Sternen stand in Flammen Hinter der Kantonsgrenze bei Küssnacht ist es am Dienstagabend zu einem Grossbrand gekommen. Einsatzkräfte aus den Kantonen Luzern und Schwyz mussten ausrücken.

In Udligenswil ist es am Dienstagabend zu einem Grossbrand gekommen: An der Küssnachterstrasse, 700 Meter hinter der Schwyzer Kantonsgrenze, brannte das ehemalige Restaurant Engel. Die Ortsfeuerwehr von Udligenswil wurde am Dienstag gegen 22 Uhr informiert, wie der Bote der Urschweiz berichtet. Als die ersten Feuerwehrangehörigen eingetroffen seien, hätte das Feuer bereits weit um sich gerissen. Bald sei der ganze Dachstuhl in Flammen gestanden.

Quelle: PilatusToday/Leserreporter

Im Einsatz waren die Feuerwehren Udligenswil, Adligenswil und Küssnacht SZ. Zur Unterstützung wurde auch der Hubretter der Stützpunkt-Feuerwehr Küssnacht aufgeboten. Auch der Rettungsdienst von Küssnacht kam auf den Platz.

Am Gebäude entstand Totalschaden. Gegenüber PilatusToday und Tele1 bestätigte die Einsatzleitung vor Ort, dass niemand verletzt worden ist. Zwei Bewohner konnten sich aus dem Haus retten. (tos)