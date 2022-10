Udligenswil Vermisste Frau unverletzt aufgefunden Seit Sonntag wurde eine 83-Jährige Frau aus Udligenswil vermisst. Am Mittwoch wurde sie unverletzt aufgefunden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt.

Seit Sonntag wurde eine 83-jährige Frau aus Udligenswil vermisst. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, wurde die Frau am 19. Oktober unverletzt aufgefunden. Zur Kontrolle wurde sie mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Nähere Angaben können aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht werden. (pl)