Überlastete Spitäler Notfallzentren der Luzerner Spitäler werden überrannt Die Notfallzentren am Kantonsspital und am St.Anna verzeichnen viel mehr Fälle als im Vorjahr. Das führt zu Kapazitätsengpässen, Patientinnen und Patienten müssen verlegt werden.

Das Notfallzentrum am Kantonsspital in Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (8. Juni 2017)

Das Gesundheitspersonal arbeitet am Limit – das ist spätestens seit Ausbruch der Pandemie auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Um das Coronavirus ist es mittlerweile etwas ruhiger geworden, dennoch kann von einer Entlastung an den Spitälern keine Rede sein.

Denn die Zahl der Notfälle hat in diesem Jahr markant zugenommen. «Das Notfallzentrum am Luzerner Kantonsspital wurde im vergangenen Halbjahr durchschnittlich rund 15 Prozent häufiger konsultiert als im gleichen Zeitraum 2021», teilt das Kantonsspital (Luks) auf Anfrage mit. Die Gründe dafür seien vielschichtig, es gebe einen Zusammenhang mit Hitze und Freizeitunfällen.

Ursina Largiadèr, Chefärztin im Notfallzentrum der Hirslanden Klinik, spricht «vom patientenstärksten Monat seit Eröffnung des Notfallzentrums im Jahr 2007». Bild: Eveline Beerkircher (Luzern 8. August 2022)

Auch die Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern berichtet von einer deutlichen Zunahme. «Im ersten Halbjahr 2022 verzeichneten wir einen Anstieg von durchschnittlich 12 Prozent gegenüber der gleichen Periode des Vorjahrs», sagt Ursina Largiadèr, Leiterin des Notfallzentrums. «Zudem war der vergangene Juli der patientenstärkste Monat seit Eröffnung des Notfallzentrums im Jahr 2007.»

Largiadièr glaubt, dass der Anstieg mehreren Faktoren geschuldet ist: «Strukturelle Phänomene wie die immer älter werdende Gesellschaft und damit die Zunahme an komplexen medizinischen Fällen oder der Angebotsrückgang an spitalexterner Notfallversorgung – Abnahme der Anzahl Hausarztpraxen oder Zulassungsbeschränkungen – können mögliche Gründe dafür sein.»

Aufwand für Verlegungen nimmt zu

Der Andrang auf dem Notfall hat Konsequenzen. «Es gibt einzelne Kapazitätsengpässe für stationäre Aufenthalte», schreibt das Luks. Der Grund dafür seien aber nicht fehlende Betten, sondern das «in gewissen Bereichen fehlende Personal». Dies sei jedoch kein Luks-spezifisches Phänomen, sondern auf den schweizweiten Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zurückzuführen. Auch das St.Anna ist davon betroffen.

Die fehlenden Kapazitäten können dazu führen, dass sie – falls medizinisch notwendig – nicht in Luzern aufgenommen werden können, sondern in andere Spitäler verlegt werden müssen. Dies sei zwar schon in der Vergangenheit der Fall gewesen, schreibt das Luks. Aber: «Dieser Austausch und die gegenseitige Absprache sind aktuell deutlich notwendiger und Teil des Tagesgeschäfts der Notfallstationen.»

Bisher sei es immer gelungen, innerhalb der Luks-Gruppe, im Austausch mit den verschiedenen Zentralschweizer Spitälern oder ausserkantonalen Institutionen eine Lösung zu finden, so das Luks. «Der Aufwand dafür nimmt aber zu.» Dies, weil auch die anderen Gesundheitsinstitutionen unter Fachkräftemangel leiden. «Das führt dazu, dass in einem grösseren Radius nach Lösungen gesucht werden muss, was wiederum Mehraufwand mit sich bringt.»

Das St.Anna plant Kapazitäten ein, um genügend Betten für Notfälle bereitstellen zu können. Nichtsdestotrotz müssen auch dort Patientinnen und Patienten verlegt werden. «Trifft der Fall zu, dass aufgrund überdurchschnittlich vieler Eintritte über den Notfall keine Betten mehr zur Verfügung stehen, verlegen wir Notfallpatienten extern, sei es ins Luzerner Kantonsspital oder ausserkantonal», sagt Ursina Largiadièr. «Der Aufwand, Patientinnen und Patienten zu verlegen, hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen.»

Mit Entspannung ist nicht zu rechnen

Trotz der schwierigen Bedingungen hält das Kantonsspital fest: «Das Luks kann mit seinen gruppenweit rund 950 Betten seine Zentrumsfunktion in der Zentralschweiz auch unter den aktuellen Bedingungen jederzeit wahrnehmen.» Die Notfallversorgung sei trotz der hohen Nachfrage «jederzeit gewährleistet».

Auch hätten die Engpässe keine Auswirkungen darauf, ob eine Patientin oder ein Patient stationär aufgenommen wird. Die Aufnahme müsse stets individuell und beurteilt werden und hänge vom gesundheitlichen Zustand der Notfallpatientin oder des Notfallpatienten ab. «Auf die entsprechenden Beurteilungskriterien haben die aktuellen Engpässe keine Auswirkungen.» Das gelte auch für Verlegungen. Eine solche werde individuell und unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands geprüft.

Das Luks arbeite nach dem Grundsatz «Medizin mit Augenmass». Gemäss diesem «verbleiben Patientinnen und Patienten grundsätzlich nicht länger als notwendig im Spital», heisst es.

Das Kantonsspital rechnet auf absehbare Zeit nicht mit einer Entspannung der Situation auf dem Notfall, obwohl es schreibt, dass Notfälle naturgemäss schwer vorhersehbar seien und darum stärkeren Schwankungen als andere Abteilungen unterworfen seien. «Aufgrund des demografischen Wandels rechnen wir auch künftig eher mit steigenden Zahlen.»