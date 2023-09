Finanzen Luzerner Regierung rechnet mit deutlich höherem Überschuss als geplant Weil die Steuererträge sprudeln, soll die Rechnung des Kantons Luzern im laufenden Jahr um 75 Millionen Franken besser abschliessen als budgetiert. Dennoch tritt der Finanzdirektor auf die Ausgabenbremse.

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss vor dem Eingang zu seinem Departement, wo die Hochrechnungen, Budgets und Finanzpläne erarbeitet werden. Bild: Dominik Wunderli (1. 7. 2020)

Die Rechnung des Kantons Luzern wird heuer zum sechsten Mal in Folge mit einem Überschuss abschliessen – und zwar mit einem recht hohen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Hochrechnung soll das Plus Ende Jahr 89,6 Millionen Franken betragen. Das sind 75,4 Millionen mehr, als im Budget eingestellt ist. Und es ist auch mehr als die doppelte Summe, welche Finanzdirektor Reto Wyss Anfang Juli in einer ersten Hochrechnung kommuniziert hat. Hauptgründe für das laut Mitteilung «positive Bild» sind höhere Grundstückgewinnsteuern und höher als erwartet ausfallende Steuereinnahmen von natürlichen Personen.

Das Budget des Kantons Luzern für das laufende Jahr beträgt 4,3 Milliarden Franken. Die natürlichen Personen sollen mit rund 1,1 Milliarden etwa einen Viertel dazu beisteuern, die Firmen knapp 170 Millionen. Keine Beiträge gibt es in diesem Jahr von der Schweizerischen Nationalbank, die im letzten Jahr noch 192 Millionen nach Luzern überwiesen hat.

«Unsicherheiten nicht ausser Acht lassen»

Trotz der erfreulichen Aussichten für das laufende Jahr warnt Mitte-Regierungsrat Reto Wyss im Communiqué davor, die in den nächsten Jahren sowieso steigenden Ausgaben noch weiter zu steigern. «Wir müssen jetzt auf die Bremse stehen, bevor es zu spät ist», lässt sich der Mitte-Politiker zitieren. Unsicherheiten wie die Inflation, die Strompreise, die Folgen des Ukrainekrieges oder die Konjunkturentwicklung dürften nicht ausser Acht gelassen werden.

Wyss knüpft damit dort an, wo er Ende August bei der Präsentation des Aufgaben- und Finanzplans bis 2027 aufgehört hat. Der frühere Bildungs- und Kulturdirektor warnte schon vor zwei Monaten vor Begehrlichkeiten und kündete an, geplante Projekte müssten verschoben werden. Ausserdem seien die Steuereinnahmen – insbesondere bei den Unternehmen – grossen Schwankungen unterworfen. Deshalb sei eine zurückhaltende Ausgabenplanung wichtig.

Höhere Kosten bei Bildung und Gesundheit

Obwohl der Finanzhaushalt des Kantons in den nächsten Jahren dank eines prognostizierten Überschusses im Jahr 2027 ausgeglichen ist, sind für die kommenden drei Jahre Defizite von bis zu 40 Millionen vorgesehen. Dies vor allem aufgrund höherer Kosten bei der Bildung, wo die Zahlen der Schüler und Lernenden stark ansteigen, sowie in den Bereichen Gesundheit und soziale Sicherheit.

Mit dem ausgeglichenen Aufgaben- und Finanzplan setzt die Regierung einen Auftrag des Parlaments um, welches das letzte Planwerk zurückgewiesen hat. Verbunden war das Nein mit den Aufträgen, die Ausgaben zu priorisieren und über alle Planjahre hinweg einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu präsentieren.

Ob die Rechnung des laufenden Jahres tatsächlich mit einem Plus von fast 90 Millionen Franken abschliesst, erfährt die Öffentlichkeit im März 2024. Sicher ist schon jetzt: An die Rekordergebnisse von 2020 bis 2022, als Wyss drei Mal in Folge einen Überschuss von mehr als 200 Millionen bekannt geben konnte, wird die diesjährige Rechnung nicht anknüpfen können.