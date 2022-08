Übersicht Bier, Brezel und Party: In diesen Luzerner Gemeinden können Sie das Oktoberfest zelebrieren Egal ob in Sursee, Luzern, Horw oder Nebikon: Das Oktoberfest wird nicht nur in München, sondern auch im Kanton Luzern gefeiert. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Lokalitäten.

Nicht nur hier in München wird kräftig gefeiert. Auch die Luzerner sind trinkfest. Bild:

Matthias Schrader

/ Keystone (21. September 2019)

In wenigen Wochen ist es wieder so weit – dann steigt in München das traditionelle Oktoberfest. Doch nicht nur dort wird gefeiert und zünftig gebechert: Auch in Luzern findet die eine oder andere Gaudi statt. Hier finden Sie eine Übersicht über die geplanten Aktivitäten.

Die Anlässe in der Übersicht (chronologisch aufsteigend) Luzern

Schenkon

Horw

Rothenburg

Meggen

Wolhusen

Malters

Sursee

Hochdorf

Sempach

Nebikon

Ebikon

Bereits zum zwölften Mal findet im regionalen Eiszentrum an der Eisfeldstrasse 2 das Lozärner Oktoberfest statt. «O'zapft is!» heisst es ab dem Freitag, 2. September. Das letzte Festwochenende findet am 23. - 24. September statt.

Freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur über gutes Bier, sondern auch über musikalische Unterhaltung. Mit am Start sind die «Mürztaler» sowie «die Spatzen 2000». Zutritt zum Festzelt haben alle ab 18 Jahren.

Exklusiv reservierte Plätze inklusive einer Brezn sowie zwei Mass Bier gibt es ab 59 Franken pro Person. Dazu kommen Gruppenangebote diverser Art. Weitere Infos gibt es auf der entsprechenden Website.

Vom 9. bis 10. September stehen die Kulturtage Schenkon ganz im Zeichen des Oktoberfests. Im Begegnungszentrum an der Schulhausstrasse 4 wartet ein Weinangebot sowie die Partyband «Juchee» auf die Besucher.

Ein Einzelticket mitsamt einem reservierten Sitzplatz, Brezn, Mass sowie Essens- und Getränkebon gibt es für 70 Franken. Ein 10er-Tisch kann für 790 Franken reserviert werden. Mehr Infos auf der Kulturtage-Website.

Auch die Egli-Zunft organisiert in Horw ihr eigenes Oktoberfest. Stattfinden wird dieses vor der Horwerhalle am 10. September. Mit an Bord ist die Band «Die Schilcher» – Einzeltickets gibt es für 15 Franken, den VIP 8er-Tisch mitsamt Wertbons für Speis und Getränk für 650 Franken. Auf der Karte stehen dabei Köstlichkeiten wie Händl, Weisswürste oder Käsespätzle. Mehr Infos zur Speisekarte sowie zum Anlass gibt es auf der eigenen Website.

Im Ace Cafe Luzern dröhnen nicht nur die Motoren, sondern bald auch der Schlager. Schon am 17. September findet im Sonnmatthof 2 das Oktoberfest mit Liveband statt. Mehr Infos gibt es im Terminkalender.

Ebenfalls am 17. September findet das achte Megger Oktoberfest der CocoCrackers im Zentralschulhaus 1 statt. Geboten werden hier

Nachtessen, Musik und Tanz. Zu Gast ist die Oktoberfestband Regenbogen Gold – Eintritt gibt es für alle ab 18. Für einen Eintrittspreis von 55 Franken erhalten die Gäste einen Apéro, ein Mass, eine Brezn sowie ein halbes Hendl mit Kartoffelsalat geboten. Tickets können hier reserviert werden, Plätze sind nur noch wenige vorhanden.

Ebenfalls früh am Start ist das Rebstock by b_smart in Wohlhusen. Dort findet das Oktoberfest bereits am 23. September statt. Der Eintritt ist frei – auf die Gäste wartet Livemusik und traditionellem Oktoberfestessen wie

Brezel, Haxen und Hendl. Weitere Infos hier.

Hinter dem Oktoberfest Malters stecken die «Schädubrommer» – steigen soll ihre Party vom 30. September bis 1. Oktober im Gemeindesaal. Eintritt gibt es ab 18 Jahren.

Gefeiert wird auch in Sursee – und zwar im Restaurant Baragge vom 30. September bis 1. Oktober. Musikalisch untermalt wird der Anlass Baragg’n Wies’n durch die «Zipfi Zapfi Buam». Der Eintritt ist gratis, eine Reservation wird von Seiten der Veranstalter allerdings empfohlen. Weitere Infos finden sich hier.

Im Seetal heizt wiederum bald der «Sulmat Express» ein: Die Band tritt am 1. Oktober am Seetal Oktoberfest der Harmonie Hochdorf auf. Dort können bereits Tische reserviert werden – den «VIP-Braui-Tisch» gibt es etwa für 700 Franken. Miteinberechnet ist dabei unter anderem ein Nachtessen für acht Personen sowie Konsumationsgutscheine.

Kostengünstiger ist derweil das «Braui-Package» für 300 Franken. Hier gibt es reservierte Sitzplätze für 10 Personen sowie weitere Konsumationsgutscheine. Infos dazu finden sich hier.

«No a Mass biddscheen!» heisst es in Sempach bereits zum achten Mal. Am 1. Oktober findet das Oktoberfest der Bäribrommer in der Festhalle statt.

Auch die Flohguugger Nebikon planen einmal mehr eine dicke Party. Stattfinden wird diese am 8. Oktober in der Mehrzweckhalle an der Kirchstrasse 19. Vorgesehen ist eine Bar mit DJ, Musik und Unterhaltung. Der Eintritt kostet 15 Franken.

Mitte Oktober ist es auch in Ebikon soweit. Dann steigt am 15. Oktober das Oktoberfest der Näbelhüüler Äbike in der Wydenhofturnhalle an der Schulhausstrasse 22. Weitere Infos gibt es zu gegebener Zeit auf der entsprechenden Website.