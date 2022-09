Axpo-Krise Im Bundeshaus klingt am Abend das Telefon: Die Strombarone bitten Energieministerin Sommaruga um Hilfe

Dem Stromkonzern Axpo droht ein akuter Liquiditätsengpass. In der Not wenden sich die Manager an Simonetta Sommaruga. Darauf spannt der Bund übers Wochenende einen Rettungsschirm auf. Es ist ein Krimi, der Ende 2021 beginnt. Mit Wladimir Putin als Bösewicht.