Übersicht Immer weniger Corona-Testzentren: Hier können Sie sich im Kanton Luzern noch testen lassen Der Bund zahlt seit dem 1. Januar keine Coronatests mehr. Darum haben viele Testzentren ihren Betrieb eingestellt – aber nicht alle.

Ein immer seltenerer Anblick: Eine Frau lässt sich auf Corona testen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. September 2022)

Nicht nur die Zahl der Coronafälle sinkt, sondern auch die der Testzentren. Seit Beginn dieses Jahres gibt es immer weniger Test-Möglichkeiten. Wegen nachlassender Nachfrage haben etwa die Testcenter der Kantonsspitale Nidwalden, Uri und Zug ihren Betrieb auf Ende Jahr hin eingestellt und verweisen stattdessen auf Apotheken oder Hausarztpraxen. Das Luks in Luzern bietet sogar schon seit Mai 2022 keine Corona-Tests mehr an.

Einer der Gründe für diese Entwicklung: Der Bund zahlt seit dem 1. Januar keine Coronatests mehr. Wer einen Test machen will, muss ihn also selbst berappen - egal ob es sich um einen PCR- oder einen Antigen-Test handelt, egal, ob man Symptome hat oder nicht. Die Kosten für einen PCR-Test bewegen sich dabei zwischen 150 bis 180 Franken, ein Antigen-Text kostet rund 60 Franken. Nur wenn eine ärztliche Anordnung vorliegt, übernimmt die Krankenkasse die Kosten.

Wer im Kanton Luzern einen Test machen will oder machen muss - sei es aus gesundheitlichen Gründen, aus Rücksicht auf andere Menschen oder für eine Reise -, kann dies, Stand 11. Januar, an den folgenden Orten tun:

Luzern Im Covid Test Point, Messe Luzern, Horwerstrasse 87

Im Corona-Testcenter am Bahnhof Luzern, Pilatusstrasse 1,

Im Permanence Med Center am Bahnhof Luzern, Robert-Zünd-Strasse 2

Emmenbrücke/Rothenburg In der Hausarztpraxis im Bären, Flecken 11, 6023 Rothenburg

Im Testcenter Emmenbrücke am Bahnhof, Bahnhofstrasse 14, 6020 Emmenbrücke

Sursee In der Laserpraxis Mühlebach, Eichhofstrasse 1, 6205 Eich

Willisau/Entlebuch In der Seewagpraxis, Unterdorfstrasse 3, 6122 Menznau

In den Regionen Hochdorf, Hitzkirch und Dierikon hingegen gibt es laut Kanton kein öffentliches Testangebot. Auch die TopPharm Apotheke & Drogerie Ruopigen in Luzern bietet gemäss Auskunft auf der eigenen Homepage seit dem 1. Januar keine Tests mehr an. (tos)