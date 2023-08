Übersicht Jetzt heisst es wieder «O’zapft is!»: Hier wird im Kanton Luzern Oktoberfest gefeiert Am 16. September steigt in München wieder das traditionelle Oktoberfest. Doch auch in Luzern wird das deutsche Fest bereits seit einigen Jahren zelebriert. In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten Infos zu den geplanten Anlässen.

Ohne das traditionelle Lozärner Oktoberfest geht es nicht – bereits zum dreizehnten Mal findet der Anlass im regionalen Eiszentrum an der Eisfeldstrasse 2 statt. Gefeiert wird dabei gleich an mehreren Wochenenden vom Freitag 8. September bis Samstag 30. September.

Zutritt ins Festzelt gibt es für alle ab 18 Jahren. Mit am Start ist übrigens auch Schwingerkönig Joel Wicki: Er eröffnet höchstpersönlich das Lozärner Oktoberfest.

Wie bereits im vergangenen Jahr sorgen «die Spatzen 2000» vor Ort für musikalische Unterhaltung. Serviert werden unter anderem Weisswürstl, Allgäuer Käsespätzle oder Bayrischer Apfelstrudel.

Zu kaufen gibt es verschiedene Ticket-Pakete, die nach Spielern des FC Bayern München benannt wurden. Unter dem Namen Breitner bekommt man für 59 Franken etwa einen reservierten Platz, eine Brez'n und zwei Mass Bier. Gehobener wird es mit dem Müller-Sorglos-Paket (in der VIP-Box) für 148 Franken, wo man im erhöhten Sitzbereich unter anderem eine «grosse Schmankerl-Platte» geniessen kann. Dazu werden Extras wie Essensbons verteilt. Ein besonderes Angebot gibt es zudem für die Damen oder alle anderen, die sich gerne stylen lassen wollen. So erhält man für 40 Franken ein passendes Make-Up oder eine Oktoberfest-Frisur.

Tickets für das Lozärner Oktoberfest kann man bereits jetzt kaufen. Weitere Infos zum Angebot gibt es auf der eigenen Website.

«O’zapft is!» im Eiszentrum Luzern. Bild: Pius Amrein

Im Saal des Restaurant Kreuz findet am 6. Oktober das Oktoberfest statt. Dies musikalisch begleitet von den «Radys».

In der Wydenhofturnhalle in Ebikon wird am 14. Oktober dank den Näbelhüüler Äbike gefestet. Für Unterhaltung sorgt die Brass-Combo «Brässkalation» und «DJ Pascy». Dazu gibt es diverse Chilbistände, einen Hau den Lukas, eine Schiessbude sowie einen Velo-Weitwurf. Weitere Infos zum Programm gibt es auf der Website des Oktoberfest Ebikon.

Einzeltickets können ab dem 1. September gekauft werden. Einen Vierertisch gibt es derweil für 308 Franken. Inklusive sind unter anderem Essensgutscheine. Für 770 Franken ist wiederum der 10er-Tisch zu haben.

Die Viscose-Schlagerparty (präsentiert von der Kultbeiz Jodlerwirt Luzern) ist zurück in der Viscose in Emmenbrücke. Am 21. Oktober steht das grösste Volksfest der Welt im Vordergrund. Oktoberfest Party pur mit Dirndl und Lederhosen ist Trumpf. Der Eintritt kostet 15 Franken, bis zum 30. September sind es 10 Franken.

«O’zapft is!» heisst es am 30. September in Hochdorf. Mit der Band «Die Schilcher» feiert dort die Harmonie Hochdorf mit allen Personen ab 18 Jahren das Seetaler Oktoberfest in der Braui Hofdere.

Das Paket «VIP-Braui-Tisch» ist dabei schon ausverkauft. Noch frei ist das Braui-PackagePlus für 530 Franken inklusive Nachtessen für zehn Personen und Gutscheinen sowie das Braui-Package für 330 Franken, bei dem es Konsumationsgutscheine und einen Eintritt für zehn Personen gibt.

Wie bereits im vergangenen Jahr organisiert auch die Egli-Zunft Horw ihr eigenes Oktoberfest am 2. September. Stattfinden wird dieses vor der Horwerhalle. Mit der Band «Die Schilcher» wird dort bis 23 Uhr gefeiert.

Einzeltickets gibt es ab 20 Franken. Einen VIP-Tisch für acht Personen erhält man für 650 Franken. Dazu gibt es Wertbons.

Gefestet werden kann übrigens bereits schon am 1. September. Dann steigt vor Ort die Schlagerparty 2023 mit kostenlosem Eintritt. Weitere Infos dazu gibt es auf der Website des Oktoberfests Horw.

Die Coverband «Duo Party-Sound», bestehend aus Pädi & Marco, feiert am 20. und 21. Oktober im Musik Palast das Oktoberfest. Der Eintritt kostet pro Person sechs Franken.

Im Gemeindesaal Malters feiern die «Schädubrommer» vom 6. - bis 7. Oktober ihr Oktoberfest. Der Eintritt kostet 40 Franken. Mit dabei ist ein Mass Bier und ein Brezel. Zutritt gibt es ab 18 Jahren.

Mit der Oktoberfestband Regenbogen Gold und den Cococrackers Meggen kann am 16. September gefeiert werden. Dies bereits zum neunten Mal. Stattfinden wird die Oktoberfest-Party im Zentralschulhaus 1. Eintritt gibt es ab 18 Jahren.

Für einen Eintrittspreis von 59 Franken wird den Besucherinnen und Besuchern unter anderem ein Hendl mit Kartoffelsalat und einen Apéro geboten. Mehr Infos und Tickets für das Megger Oktoberfest gibt es bei den Cococrackers.

Am 7. Oktober steigt in der Mehrzweckhalle Nebikon das Oktoberfest der Flohguugger Nebikon. Mit am Start sind die «Spatzen 2000», «DJ Beaujolais» und «DJ Stocki». Ein Sitzplatz kostet 16 Franken und kann hier gekauft werden.

Gefeiert wird das Oktoberfest in Oberkirch im Hotel Hirschen. Dies erstmals am 22. September. Dabei gibt es unter ein Begrüssungs-Apéro und eine Weinberatung vom Bioweingut Sitenrain aus Meggen. Danach folgen bayrische Tapas und ein bayrisches Menü, während eine Dirndl-Fashion-Show mit handgenähten Dirndln von Tina Hinze Dirdl Couture gezeigt wird. Diese wird begleitet von der Münchner-Wiesenband «Oliver Lopes & The Lopes Duo». Dazu gibt es eine Balletteinlage im Dirndl, Klavierspiel und DJ, ein Haarstyling sowie eine Fotobox. Tickets für das Hirschen Bankett gibt es für 130 Franken, Zutritt zum Pavillon für 145 Franken. Tickets für das Oktoberfest im Hirschen können hier gekauft werden.

Auch in Rothenburg wird seit langem mal wieder bayrisch gefestet. Am 16. September geht dort das Rothenburger Oktoberfest der Fläckegosler Roteborg im Areal Chärnshalle über die Bühne. Start ist ab 16 Uhr, gefeiert werden kann bis 23 Uhr.

Danach steigt von 22 bis etwa 3 Uhr die Afterparty auf der Bühne der Chärnshalle. Der Eintritt dort ist frei. Zutritt ins Festzelt und zur Afterparty gibt es ab 16 Jahren.

Vor Ort gibt es unter anderem Kartoffelsalat oder handgemachte Apéroplättli. Auftreten wird die Band« Inside». Mit dabei ist man ab 45 Franken. Dafür gibt es etwa ein Bier und einen reservierten Platz. Für 60 Franken gibt es derweil zwei Mass und zwei Essensbons.

Damit die Besucherinnen und Besucher sich schon mal einstimmen können, findet sich auf der Website des Rothenburger Oktoberfest auch gleich schon mal einen Wiesn-Guide «Bayrisch für Anfänger».

Bereits zum neunten Mal feiern die Bäribrommer Sempach ihr eigenes Oktoberfest. Dies am 30. September in der Festhalle. Dabei gibt es Live-Musik der «Sunnseitn» sowie Schmankerlplatten, Brezeln und Weisswürsten. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Tickets für das Oktoberfest der Bäribrommer Sempach gibt es hier.

Gratis Eintritt gibt es im Restaurant Barrage am Hopfefäscht. Dieses findet am 29. sowie am 30. September statt. Livemusik gibt es von den «Ringo's».

In Wolhusen wird am 22. und 23. September gefeiert. Für die Party ohne Essen und ein Mass bezahlen Interessierte gerade mal 10 Franken. Für ein Paket mit Halbes Göggeli und Pommes müssen Oktoberfest-Fans derweil 35 Franken hinblättern. Gefeiert wird dabei im Restaurant Bad Wohlhusen.