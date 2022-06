Ukraine-krieg Rollstühle für ukrainische Soldaten und Hundefutter: Surseer Busunternehmer bringt Hoffnung Bereits fünf Mal hat Reto Rösch Hilfsgüter für die Ukraine transportiert und nimmt Flüchtlinge mit zurück. Bald folgt die sechste Fahrt. Dazu ist er auf Spenden angewiesen.

Der Krieg in der Ukraine hat den Busunternehmer Reto Rösch betroffen gemacht. Kurzerhand beschloss der Surseer, zu helfen. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter fuhr er Mitte März mit einem seiner drei Reisecars an die polnisch-ukrainische Grenze. Gefüllt war das Fahrzeug mit Hilfsgütern, die aus seinem privaten Umfeld gespendet wurden. Auf dem Rückweg nahm Rösch rund 40 Kriegsvertriebene mit in die Schweiz (wir berichteten).

Reto Rösch fährt mit seinem Car Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze in die Schweiz. Bild: Reto Rösch

Seither sei viel passiert, erzählt Reto Rösch knapp drei Monate später. Dank der damaligen Medienberichte hätten sich viele Privatpersonen und Unternehmen gemeldet und etwas gespendet. «So konnten wir vier weitere Fahrten mit Hilfsgütern durchführen. Auf der Rückfahrt nahmen wir wiederum Flüchtlinge mit», sagt Rösch.

Er habe sich in den vergangenen Wochen in der Schweiz und der Ukraine ein grosses Netzwerk aufbauen können. So sei er zum Beispiel mit Corridor Citoyen Suisse in Kontakt, einer Organisation, die im April im Kanton Freiburg gegründet wurde und im polnischen Grenzort Przemysl ein Zentrum für Geflüchtete betreibt. Mit deren Hilfe könne er freie Rückfahrplätze in seinem Bus unkompliziert auffüllen.

Pools für Pelikane an Bord

Dank der Spende eines Kleinbusses durch eine Privatperson und der Hilfe eines Schweizers, der in der Ukraine als freiwilliger Helfer im Einsatz ist, habe man die Evakuierungsroute zudem bis in die Stadt Lviv im Westen der Ukraine erweitern können. Rösch:

«Durch diese Verbindungslinie ist es nun möglich, Hilfsgüter selbst direkt in die Ukraine zu bringen.»

Dieses Angebot hätten bereits einige in Anspruch genommen. Nebst Lebensmitteln und Hundefutter hat Rösch einmal etwas Spezielles transportiert: Swimming-Pools für Pelikane und andere Vögel für ein Tierspital in Charkiv, deren Becken im Krieg zerstört wurden. Organisiert hat die Pools laut Rösch eine Schweizer Tierschützerin.

Rollstühle des Paraplegikerzentrums für verwundete Soldaten

Auch 200 Paar Feuerwehrschuhe waren einmal an Bord, gespendet von einem ukrainischen Verein in der Schweiz. Weiter nimmt Rösch bei der kommenden Fahrt am 16. Juni zehn Rollstühle des Paraplegikerzentrums Nottwil mit, die verwundeten Soldaten zugutekommen werden. Auf der Rückfahrt wird Rösch dann unter anderem eine zuckerkranke Frau in die Schweiz fahren. Deren Tochter hat den Surseer um Hilfe gebeten.

Die Hilfsgüter kaufe man nach Möglichkeit vor Ort. «Das ist nachhaltiger, weil günstiger und man unterstützt die Leute vor Ort», so Rösch. Hundefutter zum Beispiel werde nach wie vor in der Ukraine produziert.

Dank der Hilfe von Reto Rösch erhält ein Tierheim in der Ukraine Hundefutter. Bild: PD

Auffällig sei, dass die Flüchtlinge immer älter und gesundheitlich gezeichnet von den Strapazen seien. Immer öfters erhalte er zudem Anfragen für Transporte zurück in die Ukraine. Rösch sagt zudem:

«Leider fällt auch auf, dass die Bereitschaft für Spenden abgenommen hat.»

Es werde immer schwieriger für ihn, genügend Geld zusammenzubringen, damit er die Fahrten weiterhin durchführen kann. Aus diesem Grund hat sich Rösch entschieden, Fahrten von der Schweiz in die Ukraine nicht mehr gratis anzubieten. So kostet ein Sitz nach Lviv 190 Franken.

Weitere Fahrten sind nur durch Spenden möglich

«Es geht auch darum, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Schweiz in Sicherheit leben, einen Beitrag für ihre Landsleute leisten», so Rösch. Auf seiner Firmen-Website hat er zudem die Möglichkeit eingerichtet, Sitzplätze zu spenden. «Damit wird die Evakuierung eines Flüchtlings ermöglicht», so Rösch. Auf finanzielle Unterstützung sei man auch bezüglich der Benzin-Besorgung in der Ukraine angewiesen. Rösch:

«Die Regierung hat den Bezug von Benzin auf 20 Liter pro Tankstelle und Auto limitiert. Dies erschwert die Evakuierung zusätzlich.»

Nur durch die Rückreisetickets, die finanziellen Spenden und die freiwilligen Helfenden könne er die Evakuierung der Flüchtlinge weiterhin gratis anbieten. «Ich führe die Transporte, die alle drei Wochen stattfinden, zum Selbstkostenpreis durch», betont Rösch. «Alles überschüssige Geld wird in Unterstützungsprojekte für die Ukraine investiert.» Er sei froh um jegliche Unterstützung – und will die Menschen zudem ein bisschen wachrütteln, denn: «Der Krieg ist noch nicht vorbei.»