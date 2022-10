Ukrainische Flüchtlinge Privatunterkunft statt Container: GLP, Grüne und SP wollen Sozialorganisationen in Flüchtlingsverteilung einbinden Der Kanton Luzern soll nicht die gesamte Flüchtlingsunterbringung allein stemmen, sondern die Unterstützung von Sozialorganisationen zulassen. So könnten ukrainische Schutzsuchende vermehrt in Wohnungen unterkommen.

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Geht es um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, sind zurzeit vor allem die Gemeinden gefordert. Im Juni hatte der Luzerner Regierungsrat den entsprechenden Verteilschlüssel eingeführt. Die Kommunen haben noch eineinhalb Monate Zeit, um 90 Prozent der ihnen zugewiesenen Plätze bereitstellen zu können. Gelingt's ihnen nicht, müssen sie pro Tag und fehlenden Platz zahlen.

Viele Gemeinden tun sich schwer, genügend Unterkünfte zu schaffen. Weil noch immer Hunderte Plätze fehlen und Kanton und Gemeinden offensichtlich mit der Aufgabe überfordert seien, haben GLP, Grüne und SP gemeinsam ein dringliches Postulat eingereicht.

Comeback der Caritas?

Sie fordern, dass der Kanton zur Entlastung «die vorhandenen Ressourcen in der Zivilgesellschaft» miteinbezieht. Konkret sollen Leistungsaufträge an spezialisierte Organisationen wie die Caritas vergeben werden, damit wieder mehr Schutzsuchende in Privatunterkünften untergebracht werden können.

Als Begründung geben Urban Frye (Grüne), Riccarda Schaller (GLP) und Pia Engler (SP) an, dass die Behörden für die kommenden Monate mit einem erneuten Anstieg von Flüchtenden aus der Ukraine rechnen. Zudem hätten sich seit Beginn der Flüchtlingswelle viele Privatpersonen bereiterklärt, Schutzsuchende bei sich aufzunehmen.

Dabei dient der Kanton Zug als Vorzeigebeispiel. Dieser hat diese Punkte in sein Unterbringungskonzept miteinbezogen und die Caritas mit der Umsetzung beauftragt. Die Aufgaben reichen von der Suche von Gastfamilien über die Platzierung von Geflüchteten bis zur Durchführung von Gesprächen nach der Platzierung zur Klärung von Rahmenbedingungen und gegenseitigen Erwartungen.

Zug habe mit diesem Vorgehen sehr gute Erfahrungen gemacht, die meisten Privatpersonen hätten nach den zu Beginn vereinbarten drei Monaten die Unterbringung fortgesetzt. Darum sind sich Frye, Schaller und Engler sicher: Mit dem Einbezug von Privatunterkünften kann das Problem der fehlenden Unterkünfte erheblich entschärft werden.

Verweigerte Kommunikation sei Trotzaktion

Dass sich die Caritas ums Flüchtlingswesen kümmert, wäre nichts Neues. Jahrelang war das Hilfswerk für die Unterbringung von Asylsuchenden und die Betreuung von anerkannten Flüchtlingen im Kanton Luzern zuständig gewesen. Im Rahmen einer Sparrunde entzog der Kanton ihr diese Leistungsaufträge aber und schuf 2017 dafür die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen. Eine Massnahme, die im Parlament Dutzende Reaktionen hervorrief und zu Diskussionen führte.

Auch heute sagt Frye dazu: «Dieser Entscheid war eine absolute Fehlleistung.» Dass der Kanton selbst jetzt nicht den Dialog mit Organisationen wie der Caritas, dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk oder der Flüchtlingshilfe suche – obwohl diese laut Frye gesprächsbereit wären –, sei nicht mehr als eine Trotzaktion.

«Offenbar ist der Regierungsrat beleidigt, weil er gemerkt hat, dass er Krisensituationen nicht ohne Hilfe lösen kann.»

Kein Verständnis für Unterbringung in Containern

Der Entscheid, alles selbst zu regeln, sei auch ein finanzieller Schuss nach hinten. Denn ohne die Einbindung von Sozialorganisationen gehe viel Freiwilligenarbeit verloren. «Für den Regierungsrat will niemand unentgeltlich arbeiten, schliesslich zahlen alle Steuern», so Frye.

Nicht nur der Vorstösser verspürt Unmut, auch viele Privatpersonen seien frustriert, weil der Kanton deren Angebote von Wohnungsunterkünften und Freiwilligenarbeit kategorisch abweise. «Warum will die Regierung Geflüchtete unbedingt in menschenunwürdigen Containern unterbringen, wenn Wohnungen zur Verfügung stünden? Das ist mir unbegreiflich.»