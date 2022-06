Umstrittener Anlass Luzerner Regierung stellt Bewilligung für Tractor Pulling in Knutwil in Aussicht In einer Antwort auf eine Frage schreibt die Regierung, sie sehe keinen Anlass, ihre Haltung zur Bewilligung der Powerdays in Knutwil zu ändern. Eine Bodenuntersuchung zur Feststellung der Schäden sei zudem teuer.

Mitte August sollen in Knutwil nach drei Jahren Pause wieder die Motoren aufheulen. An den Powerdays messen sich beim sogenannten Tractor Pulling mehrere 1000 PS starke Gefährte. Besucht wird der Anlass jeweils von rund 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Der Anlass ist allerdings umstritten. Im Kantonsrat ist vor zwei Jahren eine heftige Debatte über die Bewilligung für das Tractor Pulling entbrannt. Grund war die Antwort der Regierung auf einen Vorstoss, in dem die Regierung schrieb, der Anlass führe zu einer «mit den bundesrechtlichen Vorgaben nicht zu vereinbaren Bodenbelastung».

Duldung lasse sich rechtfertigen

Jetzt hat sich die Regierung im Rahmen einer Anfrage von Kantonsrat Samuel Zbinden (Grüne, Sursee) erneut zum Thema geäussert. Darin stellt sie den Organisatoren eine Bewilligung für den Anlass in Aussicht. Denn die Luzerner Polizei könne Ausnahmebewilligungen erteilen. Dies habe die Polizei in den vergangenen Jahren getan, so die Regierung. Seit der letzten Durchführung sei die Dienststelle Umwelt und Energie mit dem Veranstalter sowie Kritikerinnen und Kritikern aus der Nachbarschaft im Austausch gewesen und habe sich ein «umfassendes Bild» verschafft.

2019 fand die letzte Ausgabe des Tractor Pullings in Knutwil statt. Bild: Dominik Wunderli (Knutwil, 10. August 2019)

Ob eine Bewilligung für die diesjährige Durchführung erteilt würde, könne die Polizei aber erst nach dem Vorliegen der «relevanten Stellungnahmen zum konkreten Gesuch» beurteilen, heisst es weiter. «Aus umweltrechtlicher Sicht wurde in den letzten Jahren festgehalten, dass es sich rechtfertigen lasse, diese zeitlich klar begrenzte Veranstaltung mit den entsprechenden Auflagen weiter zu dulden, wenn die Powerdays auf derselben Strecke wie in den vergangenen Jahren durchgeführt und somit ausschliesslich bereits betroffener Boden beansprucht wird.»

Aus Sicht der Regierung gäbe es keine Veranlassung von dieser Haltung abzuweichen. Klar ist, dass der Boden durch das Tractor Pulling beeinträchtigt wird. «Um die Nachhaltigkeit der Bodenbelastung durch die Powerdays genauer analysieren zu können, müsste eine aufwendige und kostspielige Bodenuntersuchung durchgeführt werden», schreibt die Regierung. Die Kosten liessen sich für den dreitägigen Anlass aber nicht rechtfertigen. (dlw)

Video: Tele 1