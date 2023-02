Umzug Altbüron Bancomaten-Sprenger, Bierkönige und Greenhörner: Ein Dorf im Fasnachtsfieber 18 Nummern sorgten am Altbüroner Fasnachtsumzug für beste Unterhaltung. Die Gruppen gaben sich bei ihren Sujets grosse Mühe – und zwischendurch wurde auch mal gegen die Regierung geschossen.

23 Bilder 23 Bilder Die Kinder und Mütter vom Muki Altbüron waren als Schneemänner unterwegs. Bild: Boris Bürgisser (Altbüron, 16. Februar 2023)

Beste Stimmung im Luzerner Hinterland – auch hier wurde die Fasnacht so richtig zelebriert. So zog der einstündige Umzug in Altbüron am Schmudo-Nachmittag bei schönstem Wetter die Massen an, die Trottoirs waren voll von Fasnachtsfans von Jung bis Alt. Die meisten trugen eine Verkleidung, jene ohne «sollen in die zweite Reihe stehen», witzelte der Kommentator.

Ja, kein Witz – am Umzug gab’s einen Speaker, der via Mikrofon Infos über die Nummern verlautete und auch den einen oder anderen Spruch fallen liess. Zwischendurch schoss er auch mal gegen die Luzerner Regierungsräte. «Wir haben sie eingeladen, doch keiner hat sich hierher getraut.» Er sprach die Rückzonungen in Altbüron an, gegen welche sich die Gemeinde wehrt.

Viele Fasnachtsbegeisterte verfolgten den Umzug am Strassenrand. Bild: Boris Bürgisser (Altbüron, 16. Februar 2023)

Auch andere Dorfthemen wurden als Motto am Umzug aufgenommen. Durch das geschlossene Restaurant Linde hat Altbüron keinen Treffpunkt mehr. Die Frauenriege – als Pommes frites und Drive-in verkleidet – schlug vor, das Schützenhaus in einen Burger King zu verwandeln. Und die Männerriege beschwerte sich, dass keine Beiz mehr offen hätte für ihre Pokerrunden.

Die Frauenriege schlug einen Burger King im Dorf vor. Bild: Boris Bürgisser (Altbüron, 16. Februar 2023)

Der STV Altbüron sprengte einen Bancomaten

Die Vielfalt der Altbüroner Fasnacht liess die Zuschauerinnen und Zuschauer staunen. Insbesondere die Greenhörner, eine neue hiesige Fasnachtsgruppe, sorgten für «Wows» vom Strassenrand. Mit grünen Hörnern, langen Haarprachten und mit Blättern gesäumten Kleidern gaben sie ein schaurig schönes Bild ab.

Die Greenhörner Altbüron hatten einen Vulkan im Schlepptau. Bild: Boris Bürgisser (Altbüron, 16. Februar 2023)

Viel Mühe gab sich auch der STV Altbüron bei seinem Wagen. Die Mitglieder waren als Bankräuber verkleidet und hatten einen riesigen Bancomaten im Schlepptau. Plötzlich tickte eine Bombe und mit Rauchschwaden öffnete sich der Bancomat – auch das Gefängnis hatten sie dabei. Überhaupt gab es viele Wagen – die meisten von Traktoren gezogen –, von welchen Konfetti geschossen und Sugus oder Kürbissuppe verteilt wurden.

Die Mitglieder des STV Altbüron sprengten einen Bancomaten. Bild: Boris Bürgisser (Altbüron, 16. Februar 2023)

Bei den Guuggenmusigen wippten die Fasnachtsbegeisterten im Takt mit, etwa bei den Tunnuschränzern Altbüron, die den Umzug traditionsgemäss eröffnen. Oder auch bei der Duube Guuge Neuendorf, welche extra aus dem Kanton Solothurn angereist war. Für einen Hingucker sorgten die Ricke Grunzer Ebersecken mit ihren speziellen gelb-grünen Frisuren.

Lustige Frisuren bei den Ricke Grunzern Ebersecken. Bild: Boris Bürgisser (Altbüron, 16. Februar 2023)

Nach 18 Nummern war Schluss und die Menge folgte dem Umzugstross in die Hiltbrunnenhalle – dort ging’s danach weiter mit dem Gögsball. Der Name ist angelehnt an die 6 Gögs, welche die Fasnacht in Altbüron organisieren. Der Speaker verabschiedete sich mit den Worten: «Nänd ned alles z’ärnst, es esch schliesslech Fasnacht!»