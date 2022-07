Unfälle Kollisionen und Stürze: Am Wochenende ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle im Kanton Luzern Die Luzerner Polizei war während des vergangenen Wochenendes wiederholt im Einsatz. Mehrere Personen mussten dabei mit Verletzungen oder zur Kontrolle in das Spital gebracht werden.

In Eschenbach fuhr eine Frau durch einen Gartenzaun und gegen einen Baum. Bild: PD

Am Freitag, 22. Juli, 19.30 Uhr, verlor eine alkoholisierte Autofahrerin zwischen Rothenburg und Eschenbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie streifte eine Leitplanke, durchbrach einen Gartenzaun und fuhr gegen einen Baum. Der 24-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt.

Am Samstag, 23. Juli, kollidierten in Mehlsecken kurz nach 10 Uhr auf der Pfaffnauerstrasse zwei Autos. Ein Lenker fuhr auf der Autobahnausfahrt in das Heck eines stehenden Fahrzeugs. Sachschaden: 8’000 Franken. Am 24. Juli, kurz nach Mitternacht, fand die Polizei in Rothenburg neben der Bertiswilstrasse einen bewusstlosen Mann. Der 56-Jährige war stark alkoholisiert und mit seinem Elektromotorfahrrad gestürzt.

Um 00.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurde der Luzerner Polizei zudem ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos auf der Baselstrasse in Luzern gemeldet. Eine Person musste ins Spital gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 30’000 Franken. Und um 00.45 Uhr verursachte ein 30-Jähriger auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden (Höhe Knutwil) einen Selbstunfall, als er mit dem Auto gegen eine Leitplanke fuhr. Das Auto wurde massiv beschädigt. (tos)