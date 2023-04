Strassenverkehr «Ich dachte, wir sterben»: So geht es den beiden Frauen, die den tödlichen Unfall von Malters überlebten Bei einem Überholmanöver krachte ein Lenker am Ostersamstag auf der K10 in Malters frontal in ein anderes Auto. Die beiden Insassinnen des gerammten Autos überlebten schwer verletzt. Jetzt spricht eines der Unfallopfer.

Die junge Frau und ihre Mutter sassen in dem schwarzen Auto. Nur dank eines Schutzengels haben sie diesen schweren Unfall überlebt. Bild: Luzerner Polizei

Als der tödliche Unfall in Malters am Ostersamstag passierte, war eine junge Frau mit ihrer Mutter gerade auf einer Probefahrt. Das berichtet «20 Minuten». Es sei alles unfassbar schnell gegangen, erzählt die 18-Jährige. Sie sei auf dem Rückweg zur Garage gewesen, als auf der 100-km/h-Strecke plötzlich ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit zum Überholmanöver ansetzte, auf ihre Spur geriet und ungebremst in ihr Auto hineinfuhr. Bevor die Autos nach dem Crash stehen blieben, hätten sie sich mehrfach gedreht.

«Ich stand völlig unter Schock. Mein ganzer Körper schmerzte und überall war Rauch. Das Auto drohte Feuer zu fangen. Ich dachte, jetzt sterben wir», sagt die junge Frau gegenüber der Pendlerzeitung.

Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen

Sie und ihre Mutter hätten im Auto festgesteckt und mussten von Einsatzkräften aus dem Auto geschnitten werden. Nach der Bergung brachten Rettungsdienste die beiden erheblich verletzten Frauen ins Spital. Beide Frauen hätten zahlreiche Knochenbrüche und schwere Gehirnerschütterungen erlitten.

Wie die junge Frau gegenüber 20 Minuten erzählt, falle es ihrer Mutter schwer, den Unfall zu verdauen. «Das Einzige, was meine Mutter vor dem Einschlafen sieht, ist das Gesicht des Lenkers, wie er nahezu leblos aus dem Auto gezogen wird.» Auch sie habe Probleme mit solchen Bildern. «Ich durchlebe den Unfall immer und immer wieder in meinem Kopf.» Die beiden befänden sich deshalb in psychologischer Behandlung.

Kollision auf 100-km/h-Strecke in Malters

Die Luzerner Polizei teilte am Ostersamstag mit, dass es um 13.30 Uhr auf der Strasse von Malters nach Wolhusen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen sei. Der 48-jährige Unfallverursacher verstarb vor Ort an seinen laut Polizei «schwersten Verletzungen», die zwei Frauen aus dem anderen Auto wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Die K10 war während viereinhalb Stunden gesperrt.