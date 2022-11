Verkehrschaos Wer mit dem Auto in Richtung Zug zur Arbeit fährt, kommt diesen Morgen viel zu spät Auf der Autobahn A14 von Luzern in Richtung Zug hat sich am Dienstagmorgen einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Bis wann die Unfallstelle geräumt ist, könne jedoch noch nicht abgeschätzt werden.

50 Minuten länger dauert es, wenn man über die Autobahn A14 von Luzern in Richtung Zug will. Grund ist ein Unfall nach der Einfahrt in Root, meldet Pilatus Today. Gemäss Angaben der Zuger Polizei sind drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Noch offen ist derzeit, wie lange die Autobahn wegen des Unfalls nur eingeschränkt befahrbar ist. Der linke Fahrstreifen ist wegen des Unfalls blockiert.

Nach der Ausfahrt Root hat es am Dienstagmorgen auf der A14 einen Unfall gegeben. Google Maps

Gemäss TCS werden folgende Umleitungen empfohlen: Aus Richtung Basel in Richtung Schwyz ab der Verzweigung A2 Rotsee via A2 / A4 Aus Richtung Luzern in Richtung Zürich ab der Verzweigung A2 Rotsee via A2 / A1. (mme)