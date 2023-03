Universität Luzern Bericht schafft Klarheit über Salafismus in der Deutschschweiz Ein Team der Universität Luzern hat während dreier Jahre zu Salafismus in der Deutschschweiz geforscht. Die Erkenntnis: Nur wenige Anhängerinnen und Anhänger dieser islamischen Glaubenslehre sind extremistisch. Auch vereinzelte Salafis aus Luzern wurden untersucht.

Salafismus – eine Strömung im Islam, welche die Öffentlichkeit als eine potenziell gefährliche ideologische Bewegung wahrnimmt. Der Begriff und das dazugehörige Wortfeld hatten zwischen 2014 und 2018 ihre Hochkonjunktur in den deutschsprachigen Schweizer Tageszeitungen. Was aber genau darunter zu verstehen ist, wird meist nicht näher definiert. Vor diesem Hintergrund hat ein Forschungsteam der Universität Luzern vor drei Jahren damit begonnen, den Bericht «Salafiyya in der Deutschschweiz» zu erarbeiten.

Das Ziel: Ein differenzierter Einblick in die vielfältigen Erscheinungsformen von Salafismus. Die Studie ist eines von zehn Projekten, das im Rahmen des «Aktionsplans zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus» vom Bundesamt für Polizei unterstützt wurde. Seit Ende Februar liegen nun die Resultate vor.

Was ist Salafismus? Salafismus bezeichnet eine ultrakonservative Form von Glaubenslehre und -praxis des sunnitischen Islams. Der Begriff wird vom arabischen Wort «salaf» – Vorgänger, Vorfahren – hergeleitet. Salafismus oder Salafiyya, wie die religiöse Strömung im Bericht genannt wird, ist durch zahlreiche spezifische Merkmale charakterisiert, zentral dabei ist die Orientierung an der islamischen Frühzeit. Änderungen in Lehre und Praxis nach jener Zeit lehnen Salafis kategorisch ab.

Das Team des Zentrums Religionsforschung schätzt die Zahl der Salafis in der Deutschschweiz auf 400 bis 1100. Dabei unterteilt es diese hauptsächlich in drei unterschiedliche Segmente, sogenannte «Cluster». Das erste umfasst im Kern die Schweizer Studenten der Islamischen Universität Medina. Eine Gruppierung, die gemäss des Berichts sowohl Distanz zu allem Politischen wahrt als auch Terrorismus und Gewalt ablehnt. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von religiöser Bildung.

Den zweiten Cluster bilden die wenigen Dutzend Mitglieder des «Islamischen Zentralrats Schweiz» (IZRS). Diese Gruppierung verfolgt vor allem gesellschaftspolitische Aktivitäten und pflegt einen teils konfrontativen Austausch mit der Gesellschaft, beispielsweise durch Strassenaktionen oder Online-Formate.

Kleiner und von den anderen Segmenten deutlich isoliert ist der Cluster der Personen mit Kontakt zu extremistischen Akteuren. Er hat seinen Ursprung beispielsweise im Umkreis der mittlerweile geschlossenen An-Nur-Moschee in Winterthur oder der sogenannten «Lies!»-Aktion.

Keine Standaktionen in Luzern

Bei Letzterer handelt es sich um Koran-Verteilaktionen, die in zahlreichen Schweizer Städten durchgeführt wurden. In der Stadt Luzern seien keine Gesuche dieser Art eingegangen, sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen. Was hingegen regelmässig bewilligt werde, seien Standaktionen der islamischen Bewegung Ahmadiyya. In der kantonalen Politik zu reden gab «Lies!» trotzdem: Ein Vorstoss sollte 2017 für ein Verbot der Aktion sorgen. Inzwischen wurde das Geschäft abgeschrieben.

Gemäss der Islamwissenschaftlerin Silvia Martens, die Teil des Forschungsteams war, beschränkt sich die Anzahl von Salafis im Kanton Luzern auf einen zweistelligen Bereich. So habe es in der Vergangenheit beispielsweise Verbindungen zur Moschee Barmherzigkeit in der Stadtluzerner Baselstrasse gegeben. Ebenfalls bekannt seien Mitglieder und Sympathisanten des IZRS aus dem Raum Luzern.

Weiter hat das Forschungsteam eine Frauengruppe untersucht, welcher auch Frauen aus der Zentralschweiz sowie anderen Regionen der Deutschschweiz angehören. Diese treffen sich inzwischen mehrheitlich in den sozialen Medien. «Die Verlagerung ins Digitale macht es den Frauen etwa einfacher, ihren Verpflichtungen nachzukommen und mit Frauen in Kontakt zu bleiben, die in anderen Kantonen wohnen oder mittlerweile ausgewandert sind. Sie ersetzt aber nicht den persönlichen Austausch», sagt Martens. Generell seien Frauen in der Salafiyya weniger sichtbar als Männer, da sie seltener im öffentlichen Bereich tätig werden.

Radikalisierung ist nicht die Norm

Gemäss der Forschungsergebnisse wird die Salafiyya meist für jüngere Erwachsene attraktiv, welche die Religion für sich entdecken – und oft wenden sie sich nach Monaten oder Jahren auch wieder von der Glaubensrichtung ab.

Keineswegs zwangsläufig sei der Aspekt der Radikalisierung, wie der Bericht zusammenfasst. «Es gibt innerhalb der Gruppe Menschen, bei welchen die Angst berechtigt ist», sagt Martens. Deutlich zeige sich jedoch, dass der Grossteil der Salafis nicht gewaltaffin sei. «Viele sind stark auf ihre eigene Frömmigkeit fokussiert. Diese Meinung und Lebensweise muss man nicht teilen, aber tolerieren.»