Untergymnasien Luzerner Kantonsrat will Lücke bei Schulsozialarbeit schliessen Für Primarschülerinnen und -schüler gibt es die Schulsozialarbeit; für Lernende in Untergymnasien, die ebenfalls die obligatorische Schulzeit absolvieren, fehlt ein passendes Angebot. Das soll sich nun ändern, entschied der Luzerner Kantonsrat.

An Kantonsschulen mit Langzeitgymnasium, wie hier die Kanti Alpenquai, wird die Betreuung der Lernenden verbessert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. 5. 2023)

«Das Postulat macht auf die Ungleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern aufmerksam», schreibt die Luzerner Regierung in ihrer Stellungnahme. Im Vorstoss forderte die damalige Mitte-Kantonsrätin Priska Häfliger-Kunz letztes Jahr, die Einführung der Schulsozialarbeit für Lernende im Untergymnasium zu prüfen. Grund: Eine Mehrheit der Gemeinden hat an der Volksschule die Schulsozialarbeit eingerichtet – die anderen Gemeinden müssen per Gesetz bis in einem Jahr nachziehen. Lernende im Untergymnasium besuchen ebenfalls noch die obligatorische Schulzeit. Doch an den Gymis fehlt ein vergleichbares Angebot.

Diese Lücke wollen Regierungsrat und Kantonsrat nun schliessen. Das Parlament hat das Postulat am Dienstag vollständig erheblich erklärt. Bereits beschlossen wurde eine personelle Aufstockung der kantonalen «Fachstelle Psychologische Beratung Berufsbildung & Gymnasien». Sie steht allen Lernenden der Gymnasien offen. Als zweite Massnahme wurde die Funktion der Klassenlehrpersonen des Untergymnasiums gestärkt. Beide Schritte will die Luzerner Regierung nun nochmals durchführen. Anträge auf eine teilweise Erheblicherklärung (durch die FDP) und eine Abweisung (durch die SVP) lehnte das Parlament ab. (avd)