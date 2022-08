Im Moment befindet sich der Schwerpunkt der #Gewitter in der #Zentralschweiz (Kamera Stans) und im #Freiburgerland. Am Abend und in der Nacht kommen weitere Regionen dran. ➡️https://t.co/2lv0pkgmbZ (rp) pic.twitter.com/n0rJbZR1WI