Unwetter Gewitterfront verdunkelte den Himmel über Luzern, Kerns und Stans und sorgte für überflutete Strassen Für am Freitagabend kam es in der Zentralschweiz zu starken Gewittern. Die Folge: Starkregen und überflutete Strassen.

Am Freitagabend verdunkelte sich der Himmel in weiten Teilen der Zentralschweiz. Wetterdienstleister haben ein Unwetter der Stufe Rot registriert. Unter anderem in der Region Entlebuch:

Bild: Meteocentrale

Es bestand die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen. Gemäss der Website meteocentrale.ch bestand eine grosse Überflutungsgefahr mit hoher Blitzaktivität.

Wie Meteonews Schweiz berichtet, befand sich der Gewitter-Schwerpunkt gegen 17.30 Uhr in der Zentralschweiz und im Freiburgerland. Ein Kamerabild aus Stans zeigt die dunklen Wolken:

Tiefdunkle Wolken über Stans. Quelle: Twitter MeteoNews Schweiz

Im Moment befindet sich der Schwerpunkt der #Gewitter in der #Zentralschweiz (Kamera Stans) und im #Freiburgerland. Am Abend und in der Nacht kommen weitere Regionen dran. ➡️https://t.co/2lv0pkgmbZ (rp) pic.twitter.com/n0rJbZR1WI — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 26, 2022

Aber auch in Luzern kam es zu einer imposanten Wetterstimmung: Der Himmel wurde fast schwarz. Die Webcam des Luzerner Kantonsspitals hat dies eindrücklich festgehalten:

Am Nachmittag wars noch hell und heiss, doch gegen 17.30 Uhr verdunkelte innert kurzer Zeit eine Front den Himmel über der Stadt Luzern. GIF: Webcam des Luzerner Kantonsspitals

In Luzern sollte es zu Niederschlagsintensitäten von bis zu 100 mm/h und eingelagertem Hagel kommen, wie MeteoNews Schweiz auf Twitter berichtete.

Auch in #Luzern gewitterts aktuell heftig mit Niederschlagsintensitäten von bis zu 100 mm/h und eingelagertem #Hagel. Stürmische #Windböen sind zu erwarten. Der Schwerpunkt der #Gewitter verlagert sich tendenziell Richtung Osten. Radar: https://t.co/O488DytkG2 (gz) pic.twitter.com/l1mdWUDV9A — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 26, 2022

Ein Leservideo aus dem Luzerner Schönbühl-Quartier zeigt die Wassermassen eindrücklich:

Leservideo: Ella Stadler (Luzern, 26. August 2022)

Auch die Luzerner Allmend sollte vom Starkregen nicht verschont werden. Fahrzeuge bahnten sich den Weg durch überflutete Strassen:

Weitere Bilder erreichen unsere Redaktion. Dieses Mal aus Kerns:

Leserbild: Peter Sidler (Kerns, 26. August 2022)

«Richtig bedrohlich zieht das Unwetter durchs Sarneraatal. Richtet aber keinen Schaden an – und die Natur freut's», schreibt Leser Peter Sidler zu seinem eindrücklichen Wetterbild.

Das Gewitter zog Richtung Osten weiter. Gegen 19.20 Uhr war es unterwegs Richtung St. Gallen:

Der Schwerpunkt der #Gewitter verlagert sich immer weiter nach Osten. So kommt aktuell der Kanton St. Gallen immer mehr zum Zuge. Die Hauptproblematik bleiben weiterhin die #Starkniederschläge. #Hagel und kräftigere #Böen sind möglich. (gz) pic.twitter.com/7mMwjPgEhu — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 26, 2022

Als der Spuk nach 22 Uhr vorbei war und sich die Lage wieder beruhigt hatte, vermeldet MeteoNews Schweiz einen tatsächlichen Niederschlag in Luzern von über 50 Millimetern pro Stunde. «Dazu gab es eine ordentliche Lichtershow mit stürmischen Böen», so die Wetterexperten weiter.

Im Nordosten gibt es z.T. noch kräftigere gewittrige #Schauer, ansonsten hat sich die Lage inzwischen vielerorts beruhigt. Stellenweise kam viel #Niederschlag zusammen, wie bspw. in #Luzern mit über 50mm! Dazu gab es eine ordentliche Lichtershow mit stürmischen Böen. (gz) pic.twitter.com/CIr5qPoeVH — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) August 26, 2022

(stg/sfr)